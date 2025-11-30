علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد وزنه‌برداران در مسابقات بین‌المللی جام فجر گفت: برخی از وزنه‌بردارانی که در مسابقات جام فجر وزنه زدند پیش از این در مسابقات و جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی هم حضور داشتند و با توجه به فشردگی و فاصله کمی که بین مسابقات بود به نظرم عملکرد آنها قابل قبول بود.



وی گفت: به هر حال وزنه‌برداری ورزش پرفشاری است و وزنه‌بردارانی که سه رویداد را در فاصله ۴۰ روز پشت سر می‌گذارند قطعاً کارشان سخت است و فشار زیادی متحمل می‌شود. عالی پور هم جزو وزنه‌بردارانی بود که بعد از مسابقات جهانی تمرینات روتین نداشت و البته ما هم انتظار نداشتیم وزنه‌بردارانی که بعد از مسابقات در شهرستان هستند به خودشان فشار بیاورند. آنها باید سبک تمرین می‌کردند تا برای اردوی بعدی آماده می‌شدند.



مربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران عنوان کرد: با این وجود به نظرم عملکرد وزنه‌برداران خوب بود و در مجموع از آنها راضی هستیم. برخی وزنه‌برداران محک خوردند و این موضوع برای ما ارزشمند بود.



جباری در پاسخ به این سوال که مسابقات جام فجر گزینشی المپیک نیست و برخی به برگزاری آن انتقاد می‌کنند، گفت: مسابقات گزینشی المپیک از مسابقات جهانی چین که یک ماه و خرده‌ای بعد از بازی‌های آسیایی ناگویاست شروع می‌شود. ۱۰ مسابقه گزینشی المپیک از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود که وزنه‌برداران برای کسب سهمیه المپیک در آن باید شرکت کنند.



وی گفت: متأسفانه همیشه برخی افراد هستند که هر کاری در وزنه‌برداری صورت بگیرد مغرضانه شروع به انتقاد می‌کنندد. ما اگر مدعی میزبانی‌های بزرگ هستیم باید از همین میزبانی‌ها شروع کنیم تا توانایی‌های خودمان را نشان دهیم و در صورت نقص آن‌ها را برطرف کنیم.



مربی وزنه‌برداری گفت: میزبانی این مسابقات چه ایرادی داشت؟ به غیر از اینکه وزنه‌برداران جوان به میدان آمدند و خودشان را نشان دادند. ضمن اینکه مسابقات بین‌المللی جام فجر در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده خیلی از کشورها حتی میزبانی‌هایی را قبول می‌کنند که در تقویم فدراسیون جهانی ثبت نشده است. پس آنها هم اشتباه می‌کنند که میزبانی می‌گیرند.



وی گفت: در دوره قبل که مسابقات بین‌المللی جام فجر گزینشی المپیک بود، نزدیک به المپیک بود و گزینشی محسوب شد اما الان از بعد از مسابقات جهانی چین در سال ۲۰۲۶ مسابقات گزینشی شروع می‌شود.



جباری در پاسخ به این سوال که آیا وزنه‌برداران درجه دوم و سوم آسیا به این مسابقات آمده بودند، گفت: وزنه‌بردار ترکمنستانی که در دسته وزنی ۱۱۰ کیلوگرم در یک ضرب ۱۸۵ کیلوگرم را بالای سر برد در مسابقات جهانی نروژ با همین وزنه جزو پنج نفر اول دنیا بود، درست است که در دوضرب وزنه‌بردار قهاری نیست اما در یک ضرب جزو مدعیان است و او در مسابقات جام فجر شرکت کرده بود.



وی تاکید کرد: به طور کلی در هر مسابقه‌ای که تیم‌های ازبکستان و ترکمنستان حضور دارند سطح کیفی مسابقات بالاست. این دو کشور حتی اگر با وزنه‌برداران ذخیره خود به میدان بیایند باز هم جزو مدعیان هستند و در مسابقات حضور پیدا می‌کنند تا وزنه‌برداران خود را محک بزنند.



جباری عنوان کرد: متأسفانه برخی ایرادات برای بهبود و ارتقا نیست بلکه مغرضانه است و اهداف دیگری پشت آن وجود دارد، اما ما کار خودمان را می‌کنیم تا وزنه‌برداری ایران روز به روز به موفقیت برسد.



وی در پاسخ به این سوال که آیا بهداد سلیمی به آمریکا رفته است، گفت: من بی خبر هستم. بهداد گفت می‌خواهد کنار خانواده‌اش باشد و من هم از او جزئیات نمی‌پرسم. اردوی بعدی تیم ملی وزنه‌برداری از اوایل دی ماه برای مسابقات قهرمانی آسیا که در فرودین ماه است و همچنین بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار خواهد شد.