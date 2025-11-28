  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

وزنه‌برداری ایران قهرمان جام بین‌المللی فجر شد

وزنه‌برداری ایران قهرمان جام بین‌المللی فجر شد

تیم ملی وزنه برداری کشورمان با کسب ۳ نشان طلا، ۴ نقره و یک برنز بر سکوی نخست مسابقات بین المللی جام فجر ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزنه‌برداری بین المللی جام فجر به مدت دو روز در تهران برگزار که در روز نخست، رقابت پنج وزن ۶۰، ۶۵، ۷۱، ۷۹ و ۸۸ کیلوگرم برگزار و در دو وزن ۶۵ و ۸۸ کیلوگرم عنوان قهرمانی به وزنه‌برداران ایران رسید.

در روز دوم مسابقات هم، رقابت دسته‌های وزنی ۹۴، ۱۱۰ و فوق سنگین برگزار و عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین به نماینده ایران رسید. در دسته ۹۴ کیلوگرم علی عالی پور نایب قهرمان شد.

علی عالی پور در یک ضرب با ۱۶۱ کیلوگرم، در دو ضرب با ۱۹۶ کیلوگرم و در مجموع با ۳۵۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید. حمیدرضا زارع دیگر نماینده کشورمان در این وزن در یک ضرب با ۱۵۱ کیلوگرم، در دو ضرب با ۱۹۵ کیلوگرم و در مجموع با ۳۴۶ کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

در دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ ابوالفضل زارع در یک ضرب با ۱۷۱ کیلوگرم، در دو ضرب با ۲۰۸ کیلوگرم و در مجموع با ۳۷۹ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

در دسته به اضافه ۱۱۰ کیلوگرم و فوق سنگین؛ آریا پایدار در یک ضرب با ۱۶۵ کیلوگرم، در دو ضرب با ۲۰۵ کیلوگرم و در مجموع با ۳۷۰ کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد. رضا حسن پور هم در این وزن در یک ضرب ۱۹۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۲۳۵ کیلوگرم را بالای سر برد و در مجموع با ثبت ۴۲۵ کیلوگرم طلا گرفت و قهرمان سنگین وزن مسابقات بین المللی جام فجر شد.

رده بندی نهایی رقابت‌های بین المللی جام فجر به شرح زیر است:

۱. ایران با ۶۲۰.۸ امتیاز
۲. ترکمنستان با ۴۸۶ امتیاز
۳. ازبکستان با ۳۸۶ امتیاز
۴. تاجیکستان با ۲۶۹ کیلوگرم
۵. سریلانکا با ۲۶۵.۴ امتیاز
۶. عراق با ۱۹۸.۳ امتیاز
۷. افغانستان با ۱۹۵.۳ امتیاز

کد خبر 6671129
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها