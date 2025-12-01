حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط پاراوزنهبرداری ایران در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: این دوره از مسابقات در رشته پاراوزنهبرداری با شکل و شمایل متفاوت برگزار شد و ساختار کاملاً با آن نسبت به مسابقات دیگر متفاوت بود. برای اولین بار رشتههای پاراوزنهبرداری در کنار ورزشکاران المپیکی شرکت میکردند و مدال ما در جدول محاسبه میشد. این شکل از مسابقات برای اولین بار برگزار میشد و به همین خاطر با تعداد ورزشکاران کم برگزار شد. به هر حال به نظرم جذابیت خاص خودش را داشت و باکیفیت بود.
هر پاراوزنهبردار نسبت به وزنش وزنه میزد
وی بااشاره به شیوه جدید مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی که هر پاراوزنهبردار امتیاز وزنهاش نسبت به وزنش محاسبه میشد، گفت: مسابقه هم به صورت امتیازی برگزار شد و هر پاراوزنهبرداری نسبت به وزن بدن و وزنهای که میزند، طبق جدول محاسبه میشد که فرد با توجه به وزنش چه امتیازی به دست میآورد.
شیوه برگزاری مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی منصفانه نبود
توکلی ادامه داد: گاهی وقتها بعضی مسائل منصفانه نیست و در زندگی ورزشی یک ورزشکار شانس معیار مهمی به حساب میآید. ممکن است در یک وزن مدعیان زیادی وجود داشته باشد و در یک وزن شرایط برای مدال آوری خیلی بهتر است. شانس همیشه بخشی از زندگی ورزشکار است و نمیتوان منکر آن شد اما شیوه برگزاری مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی شانس را از ورزشکار سلب کرد و یک ورزشکار با وزن ۸۴ کیلوگرم باید با وزنه برداری که بین ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم است رقابت کند. این منصفانه نیست ولی شیوه جدید مسابقات بود و ما هم تمام قوانین و مقررات را رعایت کردیم.
جایگاه سومی برای کاروان ایران عادلانه بود
سرمربی تیم ملی پاراوزنهبرداری بااشاره به کسب مدال طلای روح الله رستمی گفت: برای روح الله رستمی وزنه ۲۳۵ کیلوگرم را درنظر گرفتیم و خوشبختانه با توجه به امتیازات کسب شده توانست به مدال طلا برسد. در روز آخر اگر یک مدال طلا بیشتر میگرفتیم ما عملاً از ازبکستان جلو میافتادیم.
توکلی گفت: البته به نظرم با این شیوه خیلی عدالت برقرار نمیشد چون کشور ازبکستان تعداد مدالهای نقرهاش بیشتر از ما بود و به نظرم به لحاظ مدالی حق ازبکستان بیشتر از ما بود که در جایگاه دوم قرار گرفت.
وی تاکید کرد: البته این نگاه کاملاً ورزشی است، اما به نظرم منصفانه بود که با توجه به برنامهریزیهایی که ازبکستانیها انجام دادند در جایگاه دوم هم قرار بگیرند. به نظرم جایگاه کشورهای در جدول ردهبندی کاملاً منصفانه بود.
به خاطر مصدومیت و عدم شانس کسب مدال دو وزنهبردار اعزام شد
وی در مورد تعداد نفرات اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی گفت: ما در این مسابقات در بخش آقایان و بانوان هر کدام دو وزنهبردار میتوانستیم اعزام کنیم، مهدیه محمدیان و امیر جعفری نزدیک به مسابقات جهانی دچار مصدومیت شدند و باید پیگیری میکردند و عملاً با توجه به وزنههایی که باید میزدند به جایی نمیرسید و آسیب دیدگیهای آنها تشدید میشد. به همین خاطر چون شانس مدال هم نداشتند تصمیم بر این شد که به این مسابقات اعزام نشوند.
شاکله تیم ملی پاراوزنهبرداری جوان شد
توکلی در بخش دیگر صحبتهایش به عملکرد تیم ملی پاراوزنهبرداری در مسابقات جهانی پرداخت و گفت: بعد از پارالمپیک پاریس مجبور شدیم شاکله تیم را تغییر بدهیم. ترکیب تیم وزنهبرداران باتجربه و تازه واردهایی شدند که اولین تجربه مسابقات برون مرزی را داشتند.
۳ وزنهبردار در مسابقات جهانی تغییر وزن دادند
وی گفت: وزنهبرداران باتجربه خط و مشی و چارچوب تیمهای ملی و ساختار را میشناختند و عملاً همگی به همان مدالهایی که از قبل پیشبینی کرده بودیم رسیدند. با وجود اینکه تیم ما تغییرات خیلی زیاد داشت. امیر جعفری، محسن بختیار و روح الله رستمی در سه دسته جدید وزنه زدند و این تصمیم بسیار سخت و حساس بود. این تغییر وزن برای پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک به نفع ما بود. ما باید در این مسابقات شرکت میکردیم چون گزینشی المپیک بود اما به دنبال نتیجه خارقالعاده نبودیم. هدف اصلی ما این بود که اگر برنامهای برای پارالمپیک داریم باید از امروز کار را شروع کنیم.
سختگیریهای سرداور مدال طلا را از رستمی گرفت
سرمربی تیم ملی پاراوزنهبرداری عنوان کرد: به هیچ عنوان نمیشود وزنهبردار دو سال مانده به پارالمپیک تغییر وزن دهد، بنابراین ما با برنامهریزی چهار ساله به مسابقات جهانی اعزام شدیم و مطمئناً ثمره آن را در آینده پاراوزنهبرداری خواهد دید. در مسابقات جهانی پاراوزنهبرداری هم با توجه به تغییراتی که داشتیم انصافاً خوب نتیجه گرفتیم. روح الله رستمی در وزن جدید خودش تا یک قدمی طلا هم پیش رفت اما سرداور یهودی سختگیرانه برخورد کرد در صورتی که حرکت روح الله رستمی اصلاً مشکلی نداشت ولی این سرداور بارها نشان داده که نسبت به ما سختگیرانه قضاوت میکند.
عملکرد پاراوزنهبرداران در جهانی نمره قبولی گرفت
توکلی گفت: محسن بختیار با توجه به اینکه در دسته وزنی ۵۹ کیلوگرم مدال پارالمپیک را داشت، در مسابقات جهانی در یک دسته بالاتر به اولین مدال نقره جهانی خود رسید. امیر جعفری هم در دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم در مجموع توانست به مدال نقره برسد. البته دچار مصدومیت شد ولی خیلی خوب کار کرد و به نظرم عملکرد تیم قابل قبول بود. علی اکبر غریب شاهی یک رکورد جهان زد و وزنههایش را تصویب کرد و از حریف همیشه آماده مغولیاش گذشت و توانست بر سکوی نخست قرار بگیرد. در دسته فوق سنگین هم به مدال طلا رسیدیم. مهدی صیادی با وجود مصدومیت شدید اما خوب کار کرد.
برای پاراوزنهبرداران در پاراآسیایی و ناگویا برنامه داریم
وی عنوان کرد: برای تک تک وزنهبرداران برای پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک برنامه داریم. یک اتفاق بی نظیر در دسته وزنی ۹۷ کیلوگرم اتفاق افتاد که دو نماینده داشتیم که با توجه به اولین تجربهشان کسی روی آنها حساب نمیکردیم اما مبین محمدی عملکرد بسیار خوبی داشت. علیاصغر ابارقی هم دیگر نماینده ایران در این دسته وزنی در اولین تجربه به مدال برنز رسید. او شاهکار کرد و در اولین میدان خودش نشان داد میتواند در آینده مهره مطمئنی در این وزن باشد. در اوج جوانی کیفیت قابل قبولی از خودش نشان داد. در این وزن ما مدعیان زیادی داشتیم که دیگر در ترکیب تیم نیستند و الان ابارقی جا پای آنها گذاشته است.
روحالله رستمی شرایط حضور در دو وزن را دارد
سرمربی تیم ملی پاراوزنهبرداری عنوان کرد: تنها نقطه سیاه مسابقات جهانی بحث داوری در مورد روح الله رستمی بود. او فوق العاده کار کرد. البته الان بین وزن ۸۰ و ۸۸ کیلوگرم مانده است و هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. البته شرایط او به گونهای هست که بتواند در دو وزن رفت و برگشت داشته باشد، اما دیگر وزنهبرداران در اوزان جدید خود به زودی جا میافتند.
بیشترین سهم مدال طلای پارالمپیک برای آسیاست
وی گفت: ما در پارالمپیک پاریس سه مدال طلا کسب کردیم، اصلیترین رقیب ما چین است و از ۱۰ مدال طلایی که در پارالمپیک تقسیم میشود بیشترین سهم برای آسیاست. این نشان میدهد در رشته پاراوزنهبرداری مسابقات بازیهای پاراآسیایی با جهانی چندان فرقی نمیکند.
اگر یک مدال طلا دیگر بگیریم ۵۰ درصد طلاها برای ایران است
توکلی عنوان کرد: اردن، مالزی، چین و ایران مدالآوران طلایی پاراوزنهبرداری هستند و عملاً بیرون از آسیا حریف جدی نداریم. در واقع فقط آسیاست که در پاراوزنهبرداری قدرتنمایی میکند. ما در بازیهای پاراآسیایی مثل جهانی کار سختی داریم و امیدواریم حمایتهای خوبی صورت بگیرد. ما سه مدال طلا داریم اما من به دنبال افزایش آن هستم و اگر یک مدال دیگر کسب کنیم، ۵۰ درصد مدالهای آسیایی و جهانی برای ما میشود و اتفاق ارزشمندی است.
نظر شما