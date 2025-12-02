علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتقادهایی که در روزهای اخیر در مورد میزبانی جام فجر و همچنین صحبتهای او مطرح شده، توضیحاتی ارائه داد و گفت: برخی از منتقدان خودشان را صاحبنظر کامل در وزنهبرداری معرفی میکنند، در حالی که اطلاعات دقیقی از شرایط فعلی این رشته ندارند. نمونهاش وقتی بود که مطرح کردند چرا تیم ملی ناقص به مسابقات جهانی میرود و چرا لیست ۱۰ نفره نیست، در حالیکه سهمیه تیمها مدتی است از ۱۰ به ۸ نفر کاهش یافته و ما با ترکیب کامل اعزام شدیم. این سطح از بیاطلاعی نشان میدهد برخی بدون آگاهی قضاوت میکنند.
مربی وزنهبرداری ایران ادامه داد: میگویند من قبلاً جزو منتقدان بودهام. اگر یک مورد انتقاد فنی و جدی از من نسبت به فدراسیونهای قبلی پیدا کردند، نشان بدهند. تنها بحثی که داشتهام مربوط به مسائل کاملاً فنی درباره نواب نصیرشلال بوده، نه چیز دیگر.
جباری به موضوع طلبش از فدراسیون قبلی وزنهبرداری اشاره کرد و گفت: من هیچ زمانی مطالبه مالی از آقای مرادی نداشتم. تا روزی که او در فدراسیون بود، تمام حقوحقوقم را کامل دریافت کردم و کوچکترین بدهی از آن دوره باقی نمانده است. همچنان هم با آقای مرادی ارتباط دارم و جویای او هستم.
جباری بابیان اینکه منتقدان میگویند او به دنبال حق و حقوق است، گفت: طبیعی است هر مربی که کار میکند باید حقوق بگیرد. مگر میشود بدون حقوق کار کرد؟ هیچکس نمیتواند بدون حق و حقوق کار کند. همان منتقدانی که امروز چنین حرفهایی میزنند، خودشان زمانی که در فدراسیون شاغل بودند به خاطر مسائل مالی قهر کردند و رفتند؛ پس بهتر است در اینگونه مسائل شفافتر صحبت کنند.
وی ادامه داد: حتی در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ تایلند هم همه میدانند هزینههای اقامت برخی افراد را چهکسی پرداخت کرد. سابقه افراد برای اهالی وزنهبرداری روشن است و نیازی به توضیح اضافه نیست. اگر قرار باشد از صداقت حرف بزنیم، باید همهچیز را کنار هم دید. صداقت خوب است، اما دو رنگی و دوگانهگویی پذیرفتنی نیست. درباره من هرچه گفته شود باید بر مبنای واقعیت باشد، نه برداشتهای شخصی.
مربی تیم ملی وزنهبرداری در واکنش به این موضوع که گفته بود برخی کشورها میزبان مسابقاتی هستند که در تقویم جهانی ثبت نشده است، عنوان کرد: من هیچوقت رویدادهای کشورهای دیگر را زیر سوال نبردهام. فقط گفتهام جام فجر در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده است و میزبانی چنین رویدادی کار کوچکی نیست اما دوستان به دنبال حاشیهسازی هستند.
جباری همچنین در مورد اظهار بی اطلاعیاش از سفر بهداد سلیمی به آمریکا گفت: من هیچ زمانی در مورد مسائل شخصی دیگران پرس و جو نمیکنم. زمانی که مسابقات جام فجر برگزار شد، بهداد سلیمی به من گفت قصد دارد مدتی در کنار خانوادهاش باشد و من هم جزئیاتی از او نپرسیدم. ضمن اینکه آقایانی که الان مدعی هستند که ما میدانیم بهداد سلیمی به آمریکا رفته است، قبل از اینکه کسی قصد سفر به کشور دیگری داشته باشد باید برای تهیه ویزا اقدام کند. در حالی که من و بهداد سلیمی چندین ماه است که در اردوی تیم ملی هستیم و حتی یک بار بهداد سلیمی غیبت نداشته است.
