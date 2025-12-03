جواد داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو دیدار تیم ملی بسکتبال برابر عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی که با پیروزی ملی پوشان کشورمان همراه بود، گفت: باید به ملی پوشان بابت این دو دیدار و بردهایی که کسب کردند، خسته نباشید گفت. عراق تیمی خوب بود که به خصوص در دیدار دوم بازیکنان ما را اذیت کرد. بنابراین به لحاظ نتیجه، دو دیدار پنجره نخست برای مان خیلی خوب بود.

وی با تاکید بر اینکه عراق نشان داد اگر تمرینات منظم داشته باشد می تواند مشکل ساز شود، در پاسخ به این پرسش که «دو دیدار با عراق از نظر فنی هم راضی کننده بود یا اینکه صرفا نتیجه گیری رضایت لازم را به دنبال داشت؟»، خاطرنشان کرد: در جریان پنجره های انتخابی، هر دیدار حکم فینال را دارد که باید از آن نتیجه گرفت. بنابراین از حیث کسب نتیجه که رضایت لازم را داریم. از نظر فنی اما باید نشستی با سرمربی تیم ملی داشته باشیم و مسائل لازم را بررسی کنیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد شرایط تیم ملی در دیدار برگشت برابر عراق که با مصدومیت و مسمومیت برخی نفرات همراه بود، گفت: سالار منجی به دلیل مصدومیتی که در جریان بازی نخست مقابل عراق با آن مواجه شد، در این بازی غایب بود. سینا واحدی هم به خاطر مسمومیت نتوانست تیم را همراهی کند. سایر بازیکنان اما مشکلی نداشتند.

داوری در واکنش به اینکه «گویا سرمربی تیم ملی هم دچار مسمومیت شده بود»، تصریح کرد: مانولوپولوس بعد از دیدار نخست تیم ملی با عراق دچار ویروس شده بود که البته با سرم و دیگر درمان ها، خود را به تمرینات و بازی دوم رساند. فرزاد کوهیان هم در همان دو سه روز ابتدایی حضور تیم ملی در بیروت با این شرایط مواجه شده بود. سایر اعضای تیم اما خوشبختانه از ویروس و مسمومیت در امان بودند.

وی در مورد پنجره دوم انتخابی جام جهانی نیز گفت: دیدارهای این پنجره اسفند برگزار می شود و با توجه به اتمام دوره ریاست بنده، احتمالا آن زمان فدراسیون در دوره سرپرستی باشد. بنابراین امروز (چهارشنبه) نشستی با سرمربی تیم ملی خواهم داشت تا تدابیر موردنظر برای این پنجره مطرح و بررسی شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد حفظ امتیاز میزبانی تیم ملی ایران در پنجره دوم با توجه به سلب آن در پنجره نخست گفت: با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مکاتباتی با فیبا داشته ایم. برای پنجره نخست هم مکاتبات لازم را داشتیم اما فیبا از تصمیم خود بازنگشت. حالا به شدت به دنبال حفظ امتیاز میزبانی در پنجره های دیگر هستیم. به همین دلیل حتی در سفر اخیری که داشتم، مستقیم با رئیس فیبا و هاکوب خاجیریان هم صحبت کردم.

داوری با ابراز امیدواری از اینکه تیم ملی بسکتبال بتواند دیدار خانگی خود در پنجره دوم را در تهران برگزار کند، گفت: سوم و چهارم دسامبر، فیبا نشست هایی برای تصمیم گیری در موضوعات مختلف دارد. تعیین تکلیف میزبانی پنجره های انتخابی جام جهانی یکی از موضوعات است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «با توجه به حساسیت پنجره های انتخابی جام جهانی و نتیجه گیری در آنها و از طرفی اتمام دوره ریاست فدراسیون بسکتبال، رایزنی با وزارت ورزش صورت گرفته تا تکلیف مجمع انتخاباتی زودتر مشخص شود؟»، گفت: وزارت ورزش به همه رشته ها توجه ویژه دارد و بنا به شرایط هر رشته، تدبیر لازم برای انتخاباتش را دارد. قطعا در مورد بسکتبال هم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد نتایج تیم های سه نفره ایران در بازی های کشورهای اسلامی گفت: در بخش زنان، تیم ایران واقعا خوب کار کرد. درست است که مدالی نگرفتیم اما در حضور تیم هایی مانند مصر و آذربایجان، عملکرد تیم ایران قابل تقدیر بود. در بخش مردان هم عملکرد تیم ایران به گونه ای بود که باید بگویم حیف شد طلا نگرفتیم.

داوری تاکید کرد: حضور بسکتبال سه نفره در بازی های اسلامی بر اساس رنکینگ بود. تیم ایران هم جایگزین تیم هایی شد که انصراف داده بودند. اگر ملاک همان رنکینگ بود، ما شرایط حضور را پیدا نمی کردیم اما عملکرد ملی پوشان مان به گونه ای بود که از این پس نام ایران را در بسکتبال سه نفره آسیا بیشتر می بینید.