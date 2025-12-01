  1. ورزش
بازگشت سرمربی تیم ملی بسکتبال به ایران برای نشست ویژه با داوری

مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال همراه این تیم به کشور باز می گردد تا نشستی با رئیس فدراسیون داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که به منظور برگزاری دو دیدار برابر عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی به بیروت سفر کرده برد، روز سه شنبه به کشور باز می گردد.

مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی هم برخلاف روال عادی، همراه این تیم به ایران باز می گردد تا در خصوص پنجره دوم انتخابی جام جهانی نشستی با جواد داوری رئیس فدراسیون داشته باشد. این نشست روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

پنجره دوم انتخابی جام جهانی اسفند برگزار می شود. با توجه به اتمام دوره ریاست جواد داوری تا آن زمان، وی قصد دارد در نشست روز چهارشنبه برنامه های تیم ملی در این پنجره را تشریح کند.

زینب حاجی حسینی

