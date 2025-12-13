میزبانی ایران در پنجره دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، با وجود تمامی تلاش‌های انجام‌شده از سوی فدراسیون بسکتبال و پیگیری‌های مستمر در سطح بین‌المللی، میزبانی دیدارهای خانگی تیم ملی ایران در پنجره دوم مرحله مقدماتی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در نهایت به کشور ثالث منتقل شد.

طبق اعلام رسمی فیبا، هیئت مرکزی این نهاد در آخرین نشست خود، تصمیم کمیته اجرایی فیبا مبنی بر برگزاری مسابقات خانگی ایران خارج از کشور را تا اطلاع ثانوی تأیید کرد. فیبا اعلام کرده است که وضعیت ایمنی و امنیت در ایران و رژیم صهیونیستی همچنان در حال بررسی است و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، آمادگی بازگرداندن میزبانی‌ها به سرزمین‌های مربوطه وجود دارد.

بر همین اساس، دو دیدار تیم ملی ایران در پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ شامل مسابقه ایران – اردن در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ و ایران – سوریه در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ در خارج از ایران برگزار خواهد شد.

محل برگزاری این مسابقات هنوز توسط فدراسیون بسکتبال مشخص نشده و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص در آینده اعلام خواهد شد.