به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گردهمایی کارشناسان امور زنان و خانواده آموزش و پرورش استانها گفت: همیشه در ایران و اسلام این باور وجود داشته که مردم و زن را در کنار یکدیگر ببینند.
وی افزود: در ایران باستان زنان در مدیریت نقش داشتند. جالب است در همان زمان دریافتی زنان باردار و آنهایی که شیرخوار دارند متفاوت بوده و این نشان میدهد نگاهی که ما به جایگاه زن داریم ریشه باستانی دارد.
بهروزآذر ادامه داد: در اسلام حضرت خدیجه (س) اولین کارآفرین زن بوده است و حضرت زهرا (س) را داریم که در عین نقش مادری، نقش اجتماعی بالا و حتی نقش اقتصادی در باغ فدک داشتند.
وی گفت: شاید هنوز بعد از ۱۴۰۰ سال در جاهایی فاصله داریم تا به این الگوها برسیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بیش از ۱۰۰ زن را از دست دادیم.
وی افزود: وظیفه ما این است طبق برنامه هفتم شناسایی و رفع موانع شکوفایی زنان را به صورت جدی دنبال کنیم.
بهروزآذر ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد ورودیهای دانشگاههای ما زنان هستند و بیش از ۲۴ درصد اختراعات در کشور ما توسط زنان ثبت میشود در حالی که میانگین دنیا بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است.
وی گفت: بیش از ۷۰ درصد کادر درمان ما زنان هستند و اینها نشان میدهد زنان در جامعه ما خودشان در مسیر شکوفایی قرار دارند اما موانعی در مسیر وجود دارد که باید این موانع را برطرف کنیم. زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: بررسیها نشان میدهد آسیبهای اجتماعی در بین دانشآموزان ریشه در خانواده دارند و نه در مدرسه.
وی افزود: کودک تا ۵ سالگی بیشترین حد خلاقیت را دارد.
بهروزآذر در پایان گفت: جبران کردن ناترازی فرهنگی به همین راحتی قابل انجام نیست
