ابلاغ دستورالعمل «رویداد ملی روشنای مهر» برای هفته بزرگداشت مقام زن

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، دستورالعمل جامع برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر تحت عنوان «رویداد ملی روشنای مهر» را جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و ادارات کل استانی آنها و همچنین استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

این دستورالعمل ملی با هدف ارتقای جایگاه زنان و خانواده، ترویج الگوهای موفق زن ایرانی و تقویت سرمایه انسانی زنان در سطح کشور تدوین شده است. هدف از ابلاغ این سند، ایجاد هماهنگی و انسجام در فرآیندهای اجرایی و تضمین یکپارچگی در شناسایی و تقدیر از زنان اثرگذار ایران زمین است.

خلاصه‌ای از مهم‌ترین سیاست‌ها و محورهای ابلاغی دستورالعمل «رویداد ملی روشنای مهر» بر اساس ۹ سیاست کلان و راهبردی تنظیم شده است که شامل موارد زیر است:

تقویت وفاق‌گرایی: ایجاد بستر برای شنیدن صدای همه اقشار زنان با سلایق فکری و فرهنگی مختلف.

مشارکت عادلانه‌: گسترش دسترسی برابر برای حضور زنان از تمام اقشار (نخبگان، بانوان خانه‌دار، کارآفرینان، مادران شهدا و…) در برنامه‌ها.

ترویج الگوی سوم: معرفی الگوی زن ایرانی-اسلامی، مبتنی بر نقش‌آفرینی هم‌زمان در خانواده و جامعه.

توانمندسازی: حمایت از زنان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و مهارتی، شامل تسهیل اشتغال و کارآفرینی.

خانواده‌محوری: ترویج سبک زندگی سالم، اخلاق‌مدار و تقویت روابط خانوادگی.

تجلیل از الگوهای موفق: شناسایی و معرفی زنان برجسته در حوزه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای الهام‌بخشی.

توجه به تنوع بومی: طراحی و اجرای برنامه‌ها متناسب با فرهنگ و اقلیم هر استان.

قالب‌های اصلی اجرایی در سطح استان‌ها

برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها در سطح استان‌ها، اجرای برنامه‌ها در قالب‌های متنوعی پیشنهاد شده است:

رویدادهای مهارتی و فراغتی: شامل آموزش مهارت‌های کاربردی برای توانمندسازی حرفه‌ای و برنامه‌های نشاط‌آور جمعی.

بازارچه «حمایت از زنان؛ از مهارت تا درآمد»: نمایشگاه‌های عرضه و فروش تولیدات خانگی و صنایع‌دستی زنان، به‌ویژه سرپرستان خانوار، برای حمایت اقتصادی پایدار.

پنل‌های تخصصی: برگزاری نشست‌های علمی پیرامون موضوعات محوری مانند «زن و نهادینه‌سازی الگوی سوم»، «زن و اقتصاد دانش‌بنیان» و «زن و سلامت پایدار».

جشنواره‌های فرهنگی و هنری: معرفی و برجسته‌سازی توانمندی‌های هنری بانوان.

مراسم آغاز و اختتامیه: برگزاری آئین‌های رسمی برای شروع و پایان هفته، با تأکید بر تجلیل از زنان پیشرو و شاخص استان در تمامی حوزه‌ها، از جمله مادران شهدا و فعالان حوزه سلامت و اقتصاد.

برای دریافت متن کامل دستورالعمل رویداد ملی روشنای مهر به سایت معاونت امور زنان و خانواده مراجعه نمائید.