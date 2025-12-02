اعزام ۱۲۰ دانش آموز جهرمی به اردوی معنوی راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس ۱۲۰ نفر از دانش آموزان پسر شهرستان جهرم، برای بازدید از یادمان‌های شهدا و دفاع مقدس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

سرهنگ کمال رهروان، مسئول اردویی سپاه شهرستان جهرم ظهر سه‌شنبه با بیان اینکه آشنایی افکار و اهداف شهدا و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین اهداف اردوهای راهیان نور است، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما ادامه دادن راه شهدای سرافراز دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان جامعه است.

سروی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان جهرم نیز در بدرقه دانش‌آموزان گفت: اردوی راهیان نور، یک سفر معنوی و یک دوره خودسازی و شهید شناسی است و جوانان ایرانی، انقلابی و متدیّنی که دوران جنگ و انقلاب را ندیدند باید در این سفرها با فرهنگ شهید و شهادت و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی آشنا شوند زیرا برداشتن گام دوم انقلاب با تلاش‌های این عزیزان به سرانجام خواهد رسید.