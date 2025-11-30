به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حیاتی ظهر یکشنبه گفت: با همکاری سپاه کازرون و ادارات آموزش و پرورش این شهرستان بیش از ۱۹۰ نفر دانش‌آموز برادر شهرستان کازرون از مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان‌نور بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: این اردوها در قالب راهیان‌نور دانش‌آموزی به مدت ۳ روز برگزار می‌شود که زائرین آن‌ها، از مناطق عملیاتی شلمچه، علقمه، هویزه معراج الشهدا و … بازدید خواهند کرد.

حیاتی اظهار کرد: در سال جاری با هماهنگی‌های به عمل آمده کاروان راهیان نور دانش‌آموزی جنوب کشور در قالب دو کاروان خواهر و برادر به مناطق اعزام خواهند شد که در مرحله دوم امروز ۹ آذر ماه بیش از ۱۹۰ نفر دانش‌آموز برادر از مناطق عملیاتی جنوب بازدید خواهند کرد و در مرحله اول نیز ۳۰۰ دانش‌آموز خواهر از مناطق بازدید داشتند.

فرمانده سپاه کازرون در ادامه سخنان خود گفت: راهیان نور دانش‌آموزی و بازدید از مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس، بهترین فرصت برای محقق شدن بیانیه گام دوم انقلاب برای نسل جوان در راه محقق شدن فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است.

وی یادآور شد: علاوه بر کاروان راهیان نور دانش‌آموز شهرستان کازرون کاروان راهیان نور فرهنگیان، محلات، راهیان نور کرمان و راهیان نور غرب کشور بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور نیز تا پایان سال برای علاقه‌مندان توسط اردویی سپاه کازرون برنامه‌ریزی خواهد شد.