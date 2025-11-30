  1. استانها
  2. فارس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

کاروان راهیان نور دانش‌آموزان کازرونی اعزام شد

کاروان راهیان نور دانش‌آموزان کازرونی اعزام شد

کازرون- فرمانده سپاه کازرون گفت: با همکاری سپاه کازرون و ادارات آموزش و پرورش این شهرستان، کاروان راهیان نور دانش‌آموزی از کازرون اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حیاتی ظهر یکشنبه گفت: با همکاری سپاه کازرون و ادارات آموزش و پرورش این شهرستان بیش از ۱۹۰ نفر دانش‌آموز برادر شهرستان کازرون از مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان‌نور بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: این اردوها در قالب راهیان‌نور دانش‌آموزی به مدت ۳ روز برگزار می‌شود که زائرین آن‌ها، از مناطق عملیاتی شلمچه، علقمه، هویزه معراج الشهدا و … بازدید خواهند کرد.

حیاتی اظهار کرد: در سال جاری با هماهنگی‌های به عمل آمده کاروان راهیان نور دانش‌آموزی جنوب کشور در قالب دو کاروان خواهر و برادر به مناطق اعزام خواهند شد که در مرحله دوم امروز ۹ آذر ماه بیش از ۱۹۰ نفر دانش‌آموز برادر از مناطق عملیاتی جنوب بازدید خواهند کرد و در مرحله اول نیز ۳۰۰ دانش‌آموز خواهر از مناطق بازدید داشتند.

فرمانده سپاه کازرون در ادامه سخنان خود گفت: راهیان نور دانش‌آموزی و بازدید از مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس، بهترین فرصت برای محقق شدن بیانیه گام دوم انقلاب برای نسل جوان در راه محقق شدن فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است.

وی یادآور شد: علاوه بر کاروان راهیان نور دانش‌آموز شهرستان کازرون کاروان راهیان نور فرهنگیان، محلات، راهیان نور کرمان و راهیان نور غرب کشور بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور نیز تا پایان سال برای علاقه‌مندان توسط اردویی سپاه کازرون برنامه‌ریزی خواهد شد.

کد خبر 6673241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها