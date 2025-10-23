اعزام ۵۰۰ دانشجوی فارسی به اردوی راهیان نور شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاههای سراسر استان فارس در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنگی شمال غرب کشور، کردستان اعزام شدند.
حسین زاهدیان نژاد، مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس در حاشیه این اعزام با بیان اینکه عملیاتهای انجام شده در کردستان سختیهای خاص خودش را داشته است، گفت: راهیان نور غرب و شمال غرب کشور یکی از بهترین دریچههای است که مردم ما را با رشادتها حماسههای رزمندگان، ایثارگران و شهدای بزرگوار آشنا میکند.
وی با بیان اینکه تعداد ۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاههای سراسر استان فارس در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنگی شمال غرب کشور، کردستان اعزام شدند افزود: دانشجویان از یادمانهای باشگاه افسران در سنندج، خان شیخان، والفجر ۴ در مریوان، شهدای گمنام دریاچه زریوار و یادمان شهدای شهر دزلی بازدید کردند.
مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه یادمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور، سند پایداری، استقامت دلاورمردان و شیر زنان ایران اسلامی و یادآور رشادتها و فداکاریهای مردم است، تصریح کرد: یادمانها محل نمایش ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی رزمندگانی است که از جان خویش گذشتند تا از مرزهای وطن پاسداری کنند.
زاهدیان نژاد با تاکید بر تبیین تاریخ گذشته برای نسل امروز، گفت: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با دست خالی و بدون اینکه مثل دیگران به سلاحهای بسیار پیشرفته مجهز باشند، از مرز و بوم این کشور دفاع کردند.
