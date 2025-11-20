به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی گله‌داریان ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های هفته بسیج شهرستان لامرد اظهار داشت: قریب به ۳۸۰ برنامه در سطح محلی، روستایی، بخشی و شهرستانی تدوین شده است که از این میان ۴۸ برنامه شاخص و اولویت‌دار به‌طور ویژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: هر روز از هفته بسیج به نامی خاص نامگذاری شده و برنامه‌های متنوعی در این ایام برگزار می‌شود؛ به‌عنوان نمونه روز جمعه ۳۰ آبان با عنوان «بسیج خودباوری و خداباوری» همراه با اجتماع بزرگ بسیجیان و جهادگران در مصلی‌های نماز جمعه، جشنواره ورزشی صالحین، میز خدمت سلامت و تجلیل از بسیجیان خواهد بود.

فرمانده سپاه لامرد یادواره‌های شهدا را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج دانست و گفت: یادواره شهدای بخش چاهورز، اجتماع بسیجیان در علامرودشت و اشکنان و یادواره شهدای گلزار کهوردان از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است.

گله‌داریان ادامه داد: طرح «من سلامیم» برای تجلیل از بسیجیان و طرح «شهید غیب‌پرور» برای زیارت خانواده‌های معظم شهدا در سطح شهرستان اجرا می‌شود، علاوه بر این، رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، کشاورزی و آزادسازی زندانیان نیز در طول هفته بسیج برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های پایانی هفته بسیج گفت: رزمایش رزمی–فرهنگی گشت‌های رضویون با مشارکت پایگاه‌های مقاومت و پشتیبانی انتظامی در راستای تأمین امنیت محلات اجرا می‌شود.

سرهنگ گله داریان همچنین اعزام دانش‌آموزان دختر و پسر به اردوهای راهیان نور و افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر با ارائه خدمات رایگان به زوج‌های جوان از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته است.

فرمانده سپاه لامرد در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در هفته بسیج، نمایش خدمات بسیج به مردم و ارائه حداقل یک خدمت در هر روستا است تا جلوه‌ای از اقتدار ملی و همبستگی اجتماعی در سطح شهرستان لامرد به نمایش گذاشته شود.