به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده شکایت مبنی بر کلاهبرداری تحت پوشش مدیرعامل شرکت‌های سوری در سطح استان از بانک‌های مختلف با معرفی افراد به عنوان کارکنان شرکت در قالب طرح حمایت از اشخاص حقیقی وام‌های کلان دریافت می‌نمود مأمورین کلانتری ۱۱ رسیدگی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که متهم با عنوان مدیر عامل، اعتماد مالباختگان را جلب و با وعده سرمایه گذاری پرسود، مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیس و ردیابی و جمع آوری های سرنخ‌های موجود سرانجام مخفیگاه این فرد کلاهبردار شناسایی شد و پس از هماهنگی‌های قضائی لازم، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اقدامات قانونی صورت گرفته خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات متهمان ۳۹ ساله با چندین فقره کلاهبرداری با شیوه‌های مشابه و به مبلغ ۷۸ میلیارد ۲۴۷ میلیون ریال تشکیل پرونده داده و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ وهاب زاده در پایان تاکید کرد: همواره هوشیاری لازم را در خصوص افراد و شرکت‌های که وعده‌های سودهای نامتعارف و غیر منطقی می‌دهند، داشته باشند و هرگونه اطلاعات در خصوص کلاهبرداری‌های مشابه را می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۱۰ گزارش دهند.