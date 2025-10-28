وهاب زاده: متهم کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال در بندرانزلی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده اظهار کرد: در پی مراجعه ۲ نفر از شهروندان بندرانزلی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری از طریق یکی از شبکه های اجتماعی، بررسی های فنی و تخصصی ماموران آغاز شد.

وی افزود: شاکیان عنوان داشتند که از طریق پیام رسان تلگرام با فردی آشنا شده و پس از گفت و گو درباره سرمایه گذاری در حوزه ارهای دیجیتال از سوی وی به سایتی معرفی شده اند. آن فرد مدعی بوده برای فعال سازی اکانت، باید هزار تتر پرداخت کنند و پس از یک هفته سود بیشتری دریافت خواهند کرد. شاکیان پس از پرداخت مبلغ و گذشت چند روز متوجه شدند حساب کاربری و ارتباطشان با متهم بسته شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: ماموران پلیس فتا با هماهنگی مقام قضایی و انجام اقدامات فنی متهم اصلی را شناسایی و در عملیاتی دقیق دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم در بازجویی های اولیه به بزهکاری خود اعتراف کرده و مشخص شد این اقدام در قالب یک شبکه کلاهبرداری گروهی انجام شده که افراد ناآگاه را با وعده سودهای کلان جذب می کرده اند. تحقیقات نشان داد این سایت تاکنون حدوداً ۴ هزار شاکی داشته است.

سرهنگ وهاب زاده با اشاره به اعتراف متهم افزود: طبق اظهارات وی، ۲ نفر از اعضای این باند در استان گیلان و سایر اعضای باند در استان قم فعالیت داشتند. برای متهم ۴۲ ساله پرونده قضایی تشکیل و وی به مرجع قضایی معرفی شد، همچنین شناسایی و دستگیری سایر همدستان در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است.

وی در پایان از شهروندان خواست، به هیج عنوان فریب تبلیغات سودآور در حوزه ارزهای دیجیتال را نخورند و پیش از هرگونه سرمایه گذاری مالی، از صحت و مجوز پلتفرم های مورد استفاده اطمینان حاصل کنند.