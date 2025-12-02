به گزارش خبرنگار مهر عباس ارسنجی ظهر سهشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت کبدی مازندران گفت: با هدف بررسی چالشها و مشکلات رشته کبدی در سراسر کشور، شخصاً در مجامع سالیانه هیأتهای کبدی حضور پیدا میکنم و اعتقاد دارم با یک برنامه راهبردی و چشمانداز بلندمدت میتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
وی اضافه کرد: منابع انسانی متخصص نقش اساسی در موفقیت سازمانها دارد و خوشبختانه مازندران از این نظر در سطح کشور پیشرو است. بهبیان دیگر خیال ما از مدیریت کبدی در مازندران راحت است.
اورسجی تأکید کرد: توجه به ورزش مازندران حق این استان است و فدراسیون خود را موظف میداند که از ظرفیت آن حمایت کند. امیدوارم در بازیهای آسیایی ناگویا، ورزشکاران مازندرانی حضور و نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
در ادامه جلسه، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به جایگاه برجسته ورزش استان گفت: بسیاری از هیأتهای ورزشی مازندران جزو برترینهای کشور هستند و لازم میدانم از تلاشهای رؤسای پیشین هیأت کبدی استان، از جمله آقای عباد دلیری، قدردانی کنم.
وی همچنین ظرفیتهای گسترده ورزشی مازندران را یادآور شد و گفت: این استان همواره میزبان اردوهای مهم تیم ملی بوده و مربیان برجستهای به کشور معرفی کرده است؛ از رئیس فدراسیون درخواست داریم از ظرفیت مربیان و ورزشکاران مازندران بیشتر بهرهگیری شود.
در پایان مجمع، از ورزشکاران، مربیان و فعالان کبدی مازندران تجلیل شد. همچنین محمدابراهیم باقری رئیس هیأت کبدی مازندران گزارش عملکرد سال گذشته و برنامههای سال جاری را ارائه کرد که به تصویب اعضای مجمع رسید.
