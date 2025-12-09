  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

دعوت ١٠ گلستانی به اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان

دعوت ١٠ گلستانی به اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان

گرگان- رئیس هیات کبدی استان گلستان از دعوت ۱۰ گلستانی به اولین اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شرآیین اظهار کرد: با نظر کمیته‌ی فنی فدراسیون کبدی ایران اسامی نفرات دعوت شده به اولین اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان اعلام شده است.

وی ادامه داد: ابوالفضل مقصودلو، محمدجواد حسینی، محمد ملاک، امیربهادر پورباقر، مبین نظری، سجاد نجاف، ماهان زمانی، امیرحسین تقی پور، رضا کتولی نژاد و مهدی قلیچ کبدی کاران گلستانی هستند که در اولین مرحله‌ی اردوی تیم ملی کبدی ساحلی دعوت شده اند.

شرآیین ادامه داد: فرهاد کمال غریبی به عنوان سرمربی و وجیه اله شهری به عنوان مربی بدنساز نمایندگان کبدی گلستان در کادر تیم ملی کبدی ساحلی بزرگسالان هستند.

وی افزود: اولین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی اعزامی به ششمین دوره بازی‌های آسیایی سانیا ۲۰۲۶ از ۲۱ الی ۲۹ آذرماه در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6683719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها