دعوت ١٠ گلستانی به اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شرآیین اظهار کرد: با نظر کمیته‌ی فنی فدراسیون کبدی ایران اسامی نفرات دعوت شده به اولین اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان اعلام شده است.

وی ادامه داد: ابوالفضل مقصودلو، محمدجواد حسینی، محمد ملاک، امیربهادر پورباقر، مبین نظری، سجاد نجاف، ماهان زمانی، امیرحسین تقی پور، رضا کتولی نژاد و مهدی قلیچ کبدی کاران گلستانی هستند که در اولین مرحله‌ی اردوی تیم ملی کبدی ساحلی دعوت شده اند.

شرآیین ادامه داد: فرهاد کمال غریبی به عنوان سرمربی و وجیه اله شهری به عنوان مربی بدنساز نمایندگان کبدی گلستان در کادر تیم ملی کبدی ساحلی بزرگسالان هستند.

وی افزود: اولین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی اعزامی به ششمین دوره بازی‌های آسیایی سانیا ۲۰۲۶ از ۲۱ الی ۲۹ آذرماه در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار می‌شود.