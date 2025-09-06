آموزش اساس ارتقای رشته کبدی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خواجه اورسجی در مجمع انتخاباتی هیات کبدی استان زنجان به مشکلات حوزه ورزش و رشته کبدی اشاره کرد و افزود: عدم ثبات مدیریتی در هیات‌های ورزشی و تغییرات مکرر در روسا موجب ناپایداری و تضعیف عملکرد شده است.

وی اظهارداشت: با وجود تلاش‌های مثبت، نبود ثبات مدیریتی یکی از عوامل اصلی مشکلات بوده که امیدواریم با مدیریت ورزش و جوانان و با توجه به ظرفیت‌ها و همدلی موجود و برنامه‌ریزی لازم، چشم‌انداز خوبی برای این رشته متصور باشد.

اورسجی به اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌ها و کشور تاکید کرد و افزود: هر سازمان توسعه‌یافته و موفق، حتماً برنامه راهبردی دارد و اگر چنین برنامه‌ای نباشد، سازمان در معرض شکست قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: فدراسیون ورزشی نیز قصد دارد هشت استراتژی کلی را در سطح استان زنجان پیاده کند که شامل توسعه همگانی، فعالیت‌های ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است.

اورسجی افزود: همچنین، نقش نمایندگان ورزش در مدارس، دانشگاه‌ها، کارگران و مجامع استانی و فدراسیونی در هدف‌گذاری و استعدادیابی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و همکاری با نهادهای مختلف برای بهره‌برداری بهتر از استعدادها و امکانات، یکی دیگر از نکات مهم است.

رئیس فدراسیون کبدی در ادامه نمونه‌هایی از کشورهای دیگر، مانند چین، ذکر کرد و گفت: این کشور که با برنامه‌ریزی دقیق در دانشگاه‌ها، رشته‌های ورزشی را به صورت تخصصی و هدفمند آموزش می‌دهد و این امر باعث تربیت سریع و حرفه‌ای ورزشکاران می‌شود.

وی اضافه کرد: اهمیت سرمایه‌های انسانی، آموزش کاربردی و مؤثر و تمرکز بر آموزش‌های رایگان و اثرگذار در توسعه ورزش و تربیت مربیان و داوران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

اورسجی، بر ضرورت آموزش علمی و عملی مربیان و داوران تأکید کرد و افزود: مربی باید دانش حقوقی، روانشناسی ورزشی، فنون انتقال دانش، و مهارت‌های مدیریتی را فرا گیرد تا مسئولیت‌های خود را بهتر انجام دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز با بیان اینکه هیات جدید در فعالیت کاری چهار ساله اهتمام داشته باشد گفت: هیأت آگاهی کامل از استعدادهای استان زنجان را دارد.

اسلام محمدی پور به آمار بیمه ورزشی هیات کبدی استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون این هیات ورزشی ۶۳ بیمه شده دارد که چندان خوب و در شأن استان نیست.

وی با اشاره به اینکه با همکاری آموزش و پرورش، تعداد بیمه‌شدگان ورزشی در استان باید به بیش از ۵۰۰ نفر برسد، اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان تفاهم‌نامه ای را با آموزش و پرورش برای توسعه ورزش و افزایش تعداد ورزشکاران منعقد کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان به مشکلاتی مانند عدم تامین هزینه‌های ورزشکاران و تکرار این مشکلات اشاره کرد و گفت: امیدواریم در آینده، چنین مسائلی تکرار نشود.

وی با بیان اینکه هیأت کبدی، به تشکیل هیات‌های شهرستانی در مدت یک ماه اقدام کند اظهار داشت: شهرستان‌ها پتانسیل بالایی دارند و فعال هستند، اما به دلایلی غیرفعال شده‌اند.

محمدی پور با بیان اینکه ورزش و جوانان استان از حمایت‌های مالی، معنوی در حوزه ورزش کبدی دریغ نخواهد کرد گفت: برنامه‌های آموزش داوران و مربیان همچنین ارتقا سطح ورزشکاران مورد تأکید است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به تشکیل ستاد بازی‌های آسیایی و برنامه‌ریزی برای حضور ورزشکاران در این رقابت‌ها، بر اهمیت رشته کبدی و حمایت کامل از آن تأکید کرد.