خاک بستر امنیت غذایی است؛ لزوم مشارکت جوانان در حفظ منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح شنبه در مراسم نمادین نواختن زنگ هفته جهانی خاک با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و میزبانی مدرسه دخترانه بشارت شاهرود با بیان اینکه خاک بستر اصلی امنیت غذایی است، ابراز داشت: برای ادامه حیات بشر حفاظت از خاک امری ضروری است.

وی با بیان اینکه خاک میراثی که همه افراد باید به آن توجه کنند، افزود: برای جلب این توجه نیازمند ارتقا افزایش آگاهی عمومی هستیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه وجود کود و آفت کش‌های شیمیایی و پلاستیک باعث آلوده شدن خاک می‌شود، ابراز داشت: این آلودگی تأثیر منفی و مستقیم خود را بر روی سلامت انسان خواهد گذاشت.

قاسمی با بیان اینکه برای نهادینه شدن فرهنگ حفاظت خاک باید این آگاهی بخشی از سن پایین شروع شود، تصریح کرد: مشارکت دانش آموزان و نسل جدید در حفاظت خاک به صورت مستمر می‌تواند شروع خوبی قلمداد شود.

وی با بیان اینکه از طریق دانش آموزان این اطلاع رسانی به گوش خانواده‌ها رسیده و باعث گسترش این فرهنگ می‌شود، افزود: پیام‌های آموزشی در خصوص اهمیت خاک برای مدارس تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ساختمان آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود به نام محقق برجسته کشوری احمد اخیانی نامگذاری شد.

دکتر احمد اخیانی با همکاری در بیش از ۴۲ پروژه تحقیقاتی و ترویجی، انتشار ۲۰ مقاله در مجلات معتبر، ارائه ۲۹ مقاله در کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی، چاپ ۱۲ نشریه تخصصی و همچنین تدریس در دوره‌های متعدد آموزشی برای کشاورزان و کارشناسان، خدمات علمی و اجرایی ارزشمندی را از خود به جای گذاشتند.

ایشان رئیس سازمان مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود) بودند که طی سال جاری بر اثر تصادف رانندگی متأسفانه جان باختند.