به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح شنبه در همایش روز جهانی خاک در محل مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود با بیان اینکه قانون حفاظت خاک سال ۹۸ ابلاغ و مسئولیت دستگاه‌ها مشخص شد، ابراز داشت: این صرفاً منحصر به بخش دولتی نیست و حفاظت خاک یک وظیفه حیاتی و ملی است.

وی با بیان اینکه محبوس شدن خاک زیر آسفالت و بتن تهدید جدی برای محیط زیست است، افزود: از مدیران شهری و شهرداری‌ها انتظار می‌رود تا در پارک‌ها و بوستان‌ها به این مقوله توجه کنند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه توجه به خاک نباید محدود به اجرای برنامه‌های نمادین شود، ابراز داشت: همه دستگاه‌ها باید این مسئولیت اجتماعی را به دقت و اقدام عملی پیگیری کنند.

قاسمی به ضرورت بهره گیری از دانش نوین، ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و هوشمند سازی کشاورزی تاکید و تصریح کرد: این اقدام به افزایش تاب آوری بخش کشاورزی در مقابل تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.

وی کاهش خاک ورزی، حفظ بقایای گیاهی، افزایش نفوذ پذیری خاک و حفظ رطوبت و ماده آلی را از راهبردهای حفاظت خاک برشمرد و افزود: در کنار همه این عوامل کیفیت و مدیریت صحیح آب در حفاظت خاک از مؤلفه‌های اساسی است.