  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

تهدید آسفالت و بتن برای خاک و محیط زیست؛ زمین خفه می‌شود

تهدید آسفالت و بتن برای خاک و محیط زیست؛ زمین خفه می‌شود

شاهرود- مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با هشدار نسبت به محبوس شدن خاک زیر لایه‌های آسفالت و بتن، بر لزوم اقدام عملی برای نجات این سرمایه زیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح شنبه در همایش روز جهانی خاک در محل مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود با بیان اینکه قانون حفاظت خاک سال ۹۸ ابلاغ و مسئولیت دستگاه‌ها مشخص شد، ابراز داشت: این صرفاً منحصر به بخش دولتی نیست و حفاظت خاک یک وظیفه حیاتی و ملی است.

وی با بیان اینکه محبوس شدن خاک زیر آسفالت و بتن تهدید جدی برای محیط زیست است، افزود: از مدیران شهری و شهرداری‌ها انتظار می‌رود تا در پارک‌ها و بوستان‌ها به این مقوله توجه کنند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه توجه به خاک نباید محدود به اجرای برنامه‌های نمادین شود، ابراز داشت: همه دستگاه‌ها باید این مسئولیت اجتماعی را به دقت و اقدام عملی پیگیری کنند.

قاسمی به ضرورت بهره گیری از دانش نوین، ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و هوشمند سازی کشاورزی تاکید و تصریح کرد: این اقدام به افزایش تاب آوری بخش کشاورزی در مقابل تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.

وی کاهش خاک ورزی، حفظ بقایای گیاهی، افزایش نفوذ پذیری خاک و حفظ رطوبت و ماده آلی را از راهبردهای حفاظت خاک برشمرد و افزود: در کنار همه این عوامل کیفیت و مدیریت صحیح آب در حفاظت خاک از مؤلفه‌های اساسی است.

کد خبر 6679392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها