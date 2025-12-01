ابوالحسنی: حفاظت از خاک در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ابوالحسنی، ظهر دوشنبه، در مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک، با اشاره به اهمیت حفاظت و مدیریت خاک در کشاورزی پایدار و تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: نامگذاری روز جهانی خاک تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه فرصتی مهم برای یادآوری نقش بی‌بدیل خاک در تولید، امنیت غذایی و سلامت جامعه است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی خاک به عنوان منبع طبیعی اساسی در تولید و امنیت غذایی و سلامت جامعه، عنوان کرد: حفاظت از خاک ضروری است و باید به عنوان یک اولویت در سیاست‌های کشاورزی کشور قرار گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به شعار سال «خاک سالم، شهر سالم» اشاره کرد و افزود: این شعار نشان‌دهنده ارتباط مستقیم سلامت خاک با کیفیت زندگی و سلامت شهروندان است و نیاز به همکاری بیشتر شهرداری‌ها را برجسته می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، بر لزوم پایبندی به این سیاست‌ها برای دستیابی به کشاورزی پایدار تأکید کرد و گفت: باید علاوه بر بهره‌برداری و تأمین نیاز امروز، به نسل‌های آینده نیز توجه داشته باشیم.

ابوالحسنی در ادامه تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ را یک گام مهم دانست و افزود: در این قانون برای دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها، سازمان زمین‌شناسی و سایر نهادها وظایف مشخصی تعریف شده و تأخیر در اجرای آن تهدیدی برای امنیت غذایی است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌های مدیریت خاک خواستار توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه به این موضوع شد.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اهمیت فرهنگ‌سازی عمومی در حفاظت از خاک عنوان کرد: باید از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی از جمله تریبون‌های نماز جمعه برای افزایش آگاهی عمومی استفاده شود.

وی با ابراز نگرانی از آلودگی خاک به‌ویژه از طریق پسماندها و پلاستیک‌ها تصریح کرد: رهاسازی نوارهای آبیاری، ظروف پلاستیکی و زباله‌ها در اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای خاک و محیط زیست است.