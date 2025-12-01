خراسان جنوبی ناامن از منظر غذایی؛ لاغری در نهبندان دو برابر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شایسته صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تغذیه سالم یکی از بنیادی‌ترین عوامل سلامت جامعه است و نقش تعیین کننده‌ای در رشد، ایمنی، توان عملکردی و کیفیت زندگی دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: خراسان جنوبی بر اساس شاخص‌های کشاورزی، اقتصادی، بهداشتی و تغذیه‌ای مرتبط با امنیت غذایی جزو استان‌های ناامن غذایی طبقه بندی می‌شود و وضعیت اقتصادی و خشکسالی چند سال اخیر امنیت غذایی چند سال اخیر را تحت الشعاع قرار داده است.

شایسته بیان کرد: بر اساس نتایج مطالعات مختلف وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی دو راهکار موثر برای پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن است.

تولید نوزادان زیر دو کیلو و ۵۰۰ گرم بالاتر از میانگین کشوری

وی گفت: درصد تولد نوزادان با وزن زیر دو کیلو و ۵۰۰ گرم در خراسان جنوبی بیشتر از میانگین کشوری است و در شهرستان‌های نهبندان و سربیشه دو برابر میانگین کشوری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: سوء تغذیه کودکان یکی از مشکلات شایع در کودکان زیر ۵ سال است و کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی زیر ۵ سال در خراسان جنوبی نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.

شایسته بیان کرد: میانگین شیوع کوتاه قدی در خراسان جنوبی بیش از دو برابر شیوع کشوری است و در شهرستان سربیشه درصد این شاخص نزدیک به سه برابر میانگین کشوری است.

وی در مورد شیوع لاغری در خراسان جنوبی گفت: شیوع لاغری در کودکان زیر ۵ سال استان نیز از میانگین کشوری بالاتر است و این شاخص در شهرستان‌های نهبندان و سربیشه بیش از دو برابر میانگین کشوری و همچنین درصد شیوع لاغری در نوجوانان شهرستان نهبندان بیش از سه برابر میانگین کشوری است.

زنگ هشدار در مورد اضافه وزن

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: از طرف دیگر روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی را داریم که در خراسان جنوبی طبس، بشرویه، فردوس، بیرجند و قاین بیشترین شیوع اضافه وزن و چاقی بزرگسالان را دارا هستند.

شایسته با اشاره به اینکه در این میان اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوان تهدید جدی تری است، تصریح کرد: البته باید به این نکته اشاره کرد هر چند شیوع چاقی و اضافه وزن کودکان و نوجوانان استان از میانگین کشوری پایین‌تر است اما روند افزایشی آن در چند سال اخیر می‌تواند نگران کننده باشد.

وی همچنین در مورد پویش ملی تغذیه سالم با محوریت نان گفت: این پویش از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه با هدف اطلاع رسانی عمومی در خصوص اهمیت مصرف نان سالم و کامل برگزار می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: برنامه نان کامل یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت است که هم برای مقابله با کمبود مواد مغذی و هم پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر بسیار کمک کننده است.

شایسته تأکید کرد: نان کامل از آردی تهیه می‌شود که هر سه بخش دانه گندم (سبوس، جوانه، مغز گندم) در آن حفظ می‌شود که چنین نانی از پروتئین، کلسیم، آهن و ویتامین بالایی برخوردار است و در حال حاضر تعدادی از نانوایی‌ها در استان نان کامل پخت می‌کنند که در مجموع در بیرجند به ۱۵ واحد و در استان ۲۶ واحد می‌رسد.