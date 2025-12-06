  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

۱۸ گزارش تخلف برای نانوایان شهرستان ایوان صادر شد

۱۸ گزارش تخلف برای نانوایان شهرستان ایوان صادر شد

ایلام - مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از شناسایی تخلفات بخش صنفی و بهداشتی در طرح نظارت آرد و نان شهرستان ایوان خبر داد.

سید مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای هشتمین طرح نظارتی چهارشنبه‌های آرد ونان در شهرستان ایوان، تعداد ۱۸ واحد نانوایی متخلف شناسایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام افزود: با بررسی‌های سامانه‌ای و میدانی گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در بخش عرضه و پخت نان شهرستان ایوان تخلفاتی نظیر عرضه خارج شبکه آرد، کم فروشی، تعطیلی غیر مجاز و عدم رعایت الزامات صنفی برای ۱۱ واحد نانوایی گزارش تخلف صنفی و همچنین ۷مورد اخطاریه بهداشتی توسط بازرسان صادر شد.

محمدی گفت: با ورود پرونده تخلفات نانوایان در تعزیرات حکومتی شهرستان ایوان بلافاصله مجازات‌های شدید برا متخلفین صادر و اجرا خواهد شد.

کد خبر 6679406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها