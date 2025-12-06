۱۸ گزارش تخلف برای نانوایان شهرستان ایوان صادر شد

سید مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای هشتمین طرح نظارتی چهارشنبه‌های آرد ونان در شهرستان ایوان، تعداد ۱۸ واحد نانوایی متخلف شناسایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام افزود: با بررسی‌های سامانه‌ای و میدانی گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در بخش عرضه و پخت نان شهرستان ایوان تخلفاتی نظیر عرضه خارج شبکه آرد، کم فروشی، تعطیلی غیر مجاز و عدم رعایت الزامات صنفی برای ۱۱ واحد نانوایی گزارش تخلف صنفی و همچنین ۷مورد اخطاریه بهداشتی توسط بازرسان صادر شد.

محمدی گفت: با ورود پرونده تخلفات نانوایان در تعزیرات حکومتی شهرستان ایوان بلافاصله مجازات‌های شدید برا متخلفین صادر و اجرا خواهد شد.