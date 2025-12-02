به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه ، نخستین آلبوم رسمی شروین حاجی‌پور پس از حضور او به عنوان خواننده تیتراژ انیمیشن «پسر دلفینی 2» و سریال «وحشی»، به نام «واقعی» در دی منتشر می‌شود.

پیش فروش رسمی و قانونی آلبوم «واقعی» در شرایطی از شب گذشته در سایت رسمی این خواننده آغاز شده است.

حاجی‌پور در توضیح شکل انتشار قانونی این اثر در ایران نوشته است:

«این مجموعه شامل قطعه هایی است که در سه سال اخیر ساختم و موفق به پخش آنها نشدم. هر قطعه قصه ای دارد که بعد از پخش آلبوم در قالب پادکست منتشر می شود.

زمان انتشار این مجموعه دی ماه امسال است و از اینکه با پیش خرید این آلبوم به ما کمک می کنید تا واقعی بمانیم ممنونم.»