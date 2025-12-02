  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

اعلام جزئیات انتشار اولین آلبوم رسمی شروین حاجی‌پور

اعلام جزئیات انتشار اولین آلبوم رسمی شروین حاجی‌پور

اولین آلبوم رسمی شروین حاجی پور خواننده موسیقی پاپ دی سال جاری با عنوان «واقعی» پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه ، نخستین آلبوم رسمی شروین حاجی‌پور پس از حضور او به عنوان خواننده تیتراژ انیمیشن «پسر دلفینی 2» و سریال «وحشی»، به نام «واقعی» در دی منتشر می‌شود.

پیش فروش رسمی و قانونی آلبوم «واقعی» در شرایطی از شب گذشته در سایت رسمی این خواننده آغاز شده است.

حاجی‌پور در توضیح شکل انتشار قانونی این اثر در ایران نوشته است:

«این مجموعه شامل قطعه هایی است که در سه سال اخیر ساختم و موفق به پخش آنها نشدم. هر قطعه قصه ای دارد که بعد از پخش آلبوم در قالب پادکست منتشر می شود.

زمان انتشار این مجموعه دی ماه امسال است و از اینکه با پیش خرید این آلبوم به ما کمک می کنید تا واقعی بمانیم ممنونم.»

کد خبر 6675644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها