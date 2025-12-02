گروه «تارنوش» پروژه«نیمه رها» را منتشر کرد؛ جزئیات یک مجموعه متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، «نیمه رها» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته به آهنگسازی بهنام جهانبیگلو توسط گروه موسیقی «تارنوش» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«برگ ریزان»، «یادم کن»، «سهراب»، «می گذرد»، «سیمرغ» ، «دیوانه کرد» قطعاتی هستند که در این آلبوم با سبک موسیقی تلفیقی مدرن منتشر شده اند.

بهنام جهانبیگلو تهیه کننده، ترانه سرا و آهنگساز، محسن جلیلی و بهنام جهانبیگلو تنظیم کنندگان، عادله کریم زاده نوازنده تار، علیرضا حاج علی شیر نوازنده سنتور، امیر مظاهری نوازنده کمانچه و ویولن، حسین قاسم زاده نوازنده نی، نیما غفوریان، مهسا بنویدی، آیدا طلوعی گروه خوانندگان، سیاوش عبدی نوازنده پرکاشن، بهنام جهانبیگلو نوازنده گیتار بیس و گیتار الکتریک، محسن جلیلی میکس و مسترینگ برخی از عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

مجموعه «تارنوش» که پیش از این نیز آلبوم «انسان» را منتشر کرده بود، یک گروه موسیقی تلفیقی ایرانی است که تلفیق نه در چیدمان سازها کنار هم، بلکه در حرکت ملودی‌ها، هارمونی‌ها و استفاده‌های خلاقانه و تازه‌ای از سازهای سنتی و ملی ایران در موسیقی آن شکل می‌گیرد. موسیقی این گروه بدون کلام (سازی) و اساسا شبیه به موسیقی فیلم (اما ریتمیک‌تر) و بسیار مساعد برای تصویر است. آهنگ ها نیز طوری تنظیم شدند که فضای متنوع و پر هیجانی را در اجرای زنده و کنسرت‌های بزرگ ایجاد کنند.

به گفته دست اندرکاران این مجموعه موسیقایی آهنگ‌های «تارنوش» این پتانسیل را دارند که در اجراهای زنده، با سازهای ملی کشورها و فرهنگ‌های دیگر جهان تلفیق شوند.