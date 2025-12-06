به گزارش خبرنگار مهر، «آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست» عنوان یکی از تازهترین محصولات منتشر شده در فرآیند فروش و عرضه دیجیتالی آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی مهران حسین خانی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی منتشر شده است.
«از جنوب جهان»، «فریاد ساحل»، «قیام»، «گفتگو»، «هفت»، «خروش»، «رومی»، «شیدا»، «طلوع» اسامی آثاری هستند که در این پروژه موسیقایی پیش روی شنوندگان قرار گرفتهاند.
مهران حسین خانی نوازندگی دف، تهیه و تنظیم، توحید وحید صدابردار، پریسا فرهمند صابر گرافیست از جمله هنرمندانی هستند که در این آلبوم به عنوان عوامل اجرایی حضور دارند.
مهران حسین خانی از جمله هنرمندانی است که طی سالهای اخیر تجربههای متفاوتی را در حوزههای اجرایی و پژوهشی عرصه دف نوازی انجام داده که از آن جمله میتوان به تالیف آثاری چون «شصت قطعه تک نوازی دف» و «قطعاتی ساده برای دف» اشاره کرد.
مهران حسین خانی در توضیح این آلبوم نوشته است:
«این آلبوم، مجموعهای بی کلام با محوریت ساز دف است که در بستری معاصر و با نگاهی شخصی به زبان صوتی شکل گرفتهاند. در نقطه تلاقی میان رشتههای موسیقی عرفانی و رویکردی روایی - تجسمی به دف نوازی هر قطعه ساختاری مستقل دارد، اما در کلیت آلبوم، پیوندی تماتیک و مفهومی از مضامین عرفانی و سلوک درونی گرفته تا بازتاب خیزشهای اجتماعی و زیست جنوب ایران برقرار است.
در این مجموعه «ریتم»، «سکوت» و «فضاهای صوتی» صرفاً ابزار بیان نیستند، بلکه نقش زبان روایت را ایفا میکنند. ضربههای دف، گاه درونی و مراقبه محور و گاه خروشان و اعتراضی هستند. مسیری که در هر لحظه حامل معنایی بوده که واژهها از بیانش ناتوانند.
قطعات این آلبوم نه تنها برای شنیدن، بلکه برای تجربه شدن ساخته شدهاند؛ تجربهای حسی، شخصی و در عین حال جمعی، بازتابی از جهانی که در آن زیستهایم و زیست میکنیم.
فرآیند شکل گیری این قطعات، محدود به یک دوره مشخص نیست. برخی از آنها چون «گفتگو» بیش از یک دهه پیش متولد شدهاند. یا «فریاد ساحل» که به سال ۱۳۹۷ باز میگردد و یا «رومی» که در سال ۱۳۹۹ نوشته شد. تمامی این قطعات در این آلبوم گردآوری شدهاند تا در قالبی یک دست و منسجم عرضه شوند.
از منظر تکنیکال و لحن اجرایی، این مجموعه تبلور برداشت و زبان شخصی من از ساز دف و بیان موسیقایی آن است و امید که دریچهای تازه برای تجربهای تازه از از شنیدن باشد.»
نظر شما