رونمایی از چند پروژه جدید موسیقایی در فضای مجازی؛ وقتی روح نفس می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تولید و انتشار پروژه های مختلف موسیقایی در فضای مجازی، چهار آلبوم «از آسمان آبی» به آهنگسازی محمدجواد نجیبی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی، «پشیمونی» به آهنگسازی سامان نصرتی و خوانندگی ایرج نصرتی در ژانر موسیقی پاپ، «حیرانی» از محمدامین احمدی و یزدان درمیانی و آهنگسازی سعید ملاحسینی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی، «آژمان» اثر مرتضی صنایعی در ژانر موسیقی تلفیقی و «جشن تنهایی» با هنرمندی حسین مرشد طلب در ژانر موسیقی تلفیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفتند.

آلبوم «از آسمان آبی»؛ شنیدن یک مجموعه از قطعه های ضربی و آوازی

آلبوم «از آسمان آبی» با موسیقی و نوازندگی کمانچه محمدجواد نجیبی و نوازندگی تمبک امیرعباس قاسمی زاده یکی از پروژه های جدید در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی است که پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در توضیح این آلبوم آمده است:

«از آسمان آبی» مجموعه ای از قطعه های ضربی و آوازی است که ابتدا طرح اولیه آن شکل گرفته و رفته رفته ملودی ها تکمیل شده اند. در این مجموعه علاوه بر ضربی ها، بخش های آزاد یا به اصطلاح آوازی آن نیز به گونه ای طراحی و تنظیم شده اند تا برپایه خویشاوندی موسیقایی، پیوندی منسجم میان بخش های مختلف شکل گیرد.

موسیقی از بیات اصفهان با آواز و پیش درآمد «ناز» آغاز می شود و در بیات راجع با آواز و ضربی «پرستو» گسترش می یابد. در ادامه با گذر از گوشه اوج مسیر موسیقی با آواز «تازیانه» به دستگاه نوا و به طور خاص گوشه «نهفت» شاهد سُل تغییر پیدا می کند و ضربی تازیانه اجرا می شود.

پس از فرود به درآمد نوا، آواز و پیش درآمد «از آسمان آبی» و سپس آواز «نگاه» در گوشه های رهاب، نیریز و تخت طاقدیس با اشاره ای به «یتیمک» و افشاری اجرا می شود که سرانجام مجموعه با قطعه نگاه در دستگاه نوا به پایان می رسد.

آلبوم «پشیمونی»؛ یک پروژه موسیقایی با اشعار شاعران معاصر

«پشیمونی» نیز عنوان یکی دیگر از مجموعه های تازه انتشار یافته در حوزه آلبوم ها است که نسخه مجازی آن طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

سامان نصرتی آهنگساز و تنظیم کننده و ایرج نصرتی خواننده آلبوم «پشیمونی» هستند که با اشعاری از فریدون مشیری، مهناز مولوی، محمد نجاتیان و حامد نیازمند در ژانر موسیقی تلفیقی منتشر شده است.

محمود اسکندری نوازنده تار و سه تار، سامان نصرتی و فرهنگ غنی زادگان نوازندگان ویولن، ایوب هامیس نوازنده بالابان، هادی رضایی نوازنده دیوان، سامان نصرتی نوازنده سنتور و علی فربد نیا نوازنده کلارینت نیز گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.

آلبوم «حیرانی»؛ قطعاتی برای دو نواز سنتور و تمبک

پروژه موسیقایی «حیرانی» اثر دیگری در قالب قطعاتی برای دونوازی سنتور و تمبک است که طی روزهای گذشته به آهنگسازی سعید ملاحسینی، نوازندگی سنتور محمد امین احمدی و نوازندگی تمبک یزدان درمیانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«امید(شور)»، «چهارمضراب شور ۱ و ۲»، «حیرانی»، «یورتمه (نوا)»، «نگار (افشاری)»، «تولد (فانتزی بیات ترک)» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر شده اند.

محمدامین احمدی از جمله هنرمندانی است که فراگیری ساز سنتور را زیر نظر هنرمندانی چون علیرضا قیاس پور، سعید ملاحسینی، مجید کیانی واردوان کامکار انجام داد و پس از آن نیز در جشنواره های مختلف هنری کشور شرکت کرد. ضمن اینکه سرپرستی گروه های «ابرو باد» و «داما»، اجرای صحنه ای با گروه های «صبا» و «نوا»، برگزاری چندین رسیتال و کنسرت تک نوازی و تدریس از دیگر فعالیت های این هنرمند است.

یزدان درمیانی هم فراگیری تمبک را نزد هنرمندانی چون آرش خطیبی، کامران منتظری و نوید افقه آغاز کرد و پس از آن در جشنواره های مخنلف موسیقایی شرکت کرد. این در حالی است که عضویت در گروه کوبه ای «هامون» و برگزاری چندین کنسرت از فعالیت های یزدان درمیانی محسوب می شود.

آلبوم «آژمان»؛ هنگامی که روح نفس می کشد

پروژه موسیقایی «آژمان» با هنرمندی مرتضی صنایعی هم یکی دیگر از مجموعه های تازه انتشار یافته عرصه موسیقی است که چندی پیش در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

مرتضی صنایعی نوازنده نی، جواد شاهی نوازنده عود، اسماعیل همایون پور نوازنده دف، دایره، دمام و دهل، فرهاد صفری نوازنده تمکب و زروان گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

علیرضا میرعلی نقی پژوهشگر تاریخ موسیقی شهری ایران درباره این اثر نوشته است:

آسان نیست، ترسیم خط مرزی بین هنر بداهه سرایی آزاد و خلاق، با ابداع و انشایی که معرف هنر آهنگسازی در موسیقی تحول یافته ایران معاصراست. طیف ظریف بین این دو می تواند شامل گزینشی سنجیده باشد از جمع عواملی که فضای صوتی مطلوبی را فراهم کند برای ایجاد آرامش و تاملی که طربی لطیف را در محتوایی پرمایه در جان شنونده مستعد، سرریز سازد.

در این طیف، نه نوع سنگین و پیچیده ای مورد نظر است و نه نوع سرگرمی ساز وساده پسندانه، کارکردن در چنین طیف حساسی، حساسیت های خاص خود را می طلبد. کار بسیارش، بازخورد بسیاری ندارد چه از طرف مثلا نخبه گرایان و چه از طرف خیل انبوه عامه پسندان، اما دوام سلامت هنر تاثیرگذار در همین ساختارهای میانی است.

مرتضی صنایعی و همکارانش اجرایی کرده اند هم وزین و هم طرب افزا، مایه انتخابی متحد الواحد بین شیارها، میدان چیدمان نغمه هایی است که از پی هم، آوازی/ ضربی، شنیده می شوند و انگار پایان هر قطعه، آغاز قطعه بعدی است. از موتیف های پیچیده ردیفی، فاصله گرفته شده و تکیه بیشتر نغمه های بومی، ترانه های ماندگار قدیمی و ساخته های زیبای صنایعی بوده است.

زخمه های عود با کنترپوانی نرم و مدام و ضربه های کوبه ای با حضوری موثر در پرکردن لحظه های سکوت نی و عود، راه ارتباط شنونده را هموار و دلپذیر می سازد. رنگارنگی های ملودی و ریتم و تقسیم نقش بین سازها و سلامت اجرا در زمانه آشفته امروز، پنجره ای است برای نفس تازه کردن روح، تمنای هوای پاک و صدایی قابل اعتماد که بتوان گوش هوش بدان سپرد.

آلبوم «جشن تنهایی»؛ چند تک نوازی برای گیتار

آلبوم «جشن تنهایی» هم عنوان یکی دیگر از آثار منتشر شده در فرآیند تولید و انتشار آثار موسیقایی است که طی روزهای با هنرمندی حسین مرشد طلب منتشر شد.

«جزر و مد»، «رویای خیس»، «جشن تنهایی» اسامی قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. این در حالی است که مهسا خداپرست ضبط، علیرضا مهری چولابی میکس و مسترینگ دیگر عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.