به گزارش خبرنگار مهر، یوسف دهقانی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشنواره ملی اختراعات و ابداعات دریایی فخرآورد به منظور حمایت از ایده‌های نو و تبدیل آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فخرآورد هشتم تا دوازدهم دی ماه امسال در استان بوشهر بیان کرد: این استان میزبان مخترعان و نوآوران سراسر کشور خواهد بود تا زمینه ارائه ایده‌ها و اختراعاتی که می‌توانند به فرصت‌های اقتصادی و فناورانه در حوزه‌های دریایی تبدیل شوند فراهم شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر تاکید کرد: این رویداد در ۱۰ محور شامل گردشگری دریایی، کشتی‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، حمل و نقل، فراساحل، صنایع خلاق، زیست‌فناوری دریایی، آبزی‌پروری، صنایع دریایی و صنایع شیمیایی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به داوری آثار این رویداد توسط هیئت‌داوران مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: شرکت‌کنندگان باید آثار خود را که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ به ثبت رسیده‌اند، در بازه زمانی ۵ تا ۲۵ آذر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.