فرمانده انتظامی بهارستان: ۲ تن چوب قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری نیا، بعد از ظهر سه‌شنبه، از کشف ۲ تن چوب قاچاق در بهارستان خبر داد.

فرمانده انتظامی بهارستان، در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۳ گلستان هنگام گشت زنی در سطح شهر، به یک دستگاه خودروی نیسان حامل بار مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از خودروی توقیفی، ۲ تن چوب قاچاق کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند. متهم پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی بهارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های مکشوفه را بیش از ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: پلیس با قاچاقچیان و متخلفان به صورت جدی برخورد خواهد کرد.