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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

ثبت‌نام مسابقات قرآن بسیج در چهارمحال‌وبختیاری ادامه دارد

ثبت‌نام مسابقات قرآن بسیج در چهارمحال‌وبختیاری ادامه دارد

شهرکرد - ثبت‌نام سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) بسیج در چهارمحال و بختیاری تا هشتم آبان‌ماه ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نام‌نویسی سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) بسیج در استان هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اخیر کشور، ثبت‌نام در این رویداد قرآنی همچنان ادامه دارد و مهلت ثبت‌نام چهارشنبه این هفته به پایان می‌رسد.

معاون تعلیم و تربیت سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) از ثبت‌نام بالغ بر ۱۶۸۰ نفر در این دوره از مسابقات قرآن بسیج خبر داد و افزود: با توجه به پای کار آمدن حوزه دانش‌آموزی، این رقم تا ۲ هزار نفر افزایش یابد.

وی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با ورود به سامانهhttp: / /event.quranbsj.ir / login و یا با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۶۶۰۰۰۵ ثبت‌نام خود را انجام دهند.

رئیسی با تصریح اینکه مرحله حوزه‌ای و ناحیه‌ای در آبان‌ماه در مساجد و پایگاه‌های منتخب برگزار خواهد شد، گفت: مرحله استانی نیز در آذرماه با حضور منتخبان شهرستانی برگزار می‌شود.

معاون تعلیم و تربیت سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با ذکر اینکه مسابقات قرآن بسیج هر ساله در چند مرحله شامل پایگاهی، حوزه‌ای، ناحیه‌ای (شهرستانی)، استانی و کشوری برگزار می‌شود، ادامه داد: افراد علاقه‌مند شرکت در این رویداد قرآنی برای کسب اطلاعات بیشتر در رشته قرآنی مورد نظر خود به سامانه quranbsj.ir مراجعه کنند.

رئیسی تصریح کرد: این مسابقات در چهار بخش فردی، گروهی، خانوادگی و مراکز حفظ قرآن کریم برگزار خواهد شد و تنوع و کثرت رشته‌های این دوره از مسابقات باعث می‌شود که افراد رده‌های مختلف سنی بتوانند در این مسابقات شرکت کنند.

وی یادآور شد: ۶۵ مسجد استان در این راستا همکاری خواهند داشت و مرحله نخست این رویداد قرآنی در بخش‌های بانوان و آقایان در برخی مساجد که ثبت‌نام آنها تکمیل شد، آغاز شده است.

یادآور می‌شود، سال گذشته و در سی و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم بسیج، قریب به دو هزار و ۸۰۰ نفر شرکت کردند؛ از این تعداد، ۱۳۳ متسابق بانو و آقا در رده‌های سنی و رشته‌های مختلف به مرحله استانی راه پیدا کردند که در نهایت، سه حافظ قرآن کریم پس از طی مرحله مقدماتی توانستند به فینال مسابقات قرآن بسیج راه یابند.

کد مطلب 6636904

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