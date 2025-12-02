میزبانی اردوهای ملی تحول ورزش خوزستان را شتاب داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنیتمیم پیش از ظهر امروز سهشنبه در جریان بازدید از اردوی تیمملی بوکس نونهالان در شهرستان شوش اظهار کرد: برگزاری اردوها و میزبانی مسابقات ملی فرآیندی دشوار است و اداره ورزش شوش و هیأت بوکس استان در فراهمسازی شرایط مناسب برای ورزشکاران نونهال تیمملی تلاش زیادی کردهاند.
وی با بیان اینکه هیأتهای ورزشی خوزستان در اخذ میزبانی اردوهای تیمملی عملکرد مطلوبی داشتهاند، گفت: این روند نشاندهنده حرکت و تحول رشتههای ورزشی استان است و ظرفیت لازم برای ملیپوش شدن ورزشکاران خوزستانی در همین رشتهها وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: هیأتها و ورزشکاران از چنین فرصتهایی بهرهبرداری لازم را داشته باشند و مربیان استان نیز با حضور در اردوی تیمملی، دانش فنی خود را ارتقا دهند.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در ادامه با اشاره به نیاز سالن بوکس ورزشگاه تختی شوش به بازسازی عنوان کرد: در سالهای اخیر اقدامات زیرساختی خوبی در حوزه ورزش خوزستان و شوش انجام شده و سالنهای متعددی اورهال و بازسازی شدهاند.
وی افزود: سه پروژه جدید ورزشی نیز در شوش آماده کلنگزنی است که با پیگیری و تخصیص اعتبار توسط کعبعمیر، نماینده مردم شوش، اجرا خواهند شد.
