افزایش سقف تسهیلات مسکن محرومان به ۸ میلیارد ریال پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار قزوین با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی فعلی پنج میلیارد ریال برای هر واحد است، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، پیشنهاد ما این است که سقف این تسهیلات تا هشت میلیارد ریال افزایش یابد تا امکان خانه‌دار شدن دهک‌های یک تا چهار به‌صورت واقعی فراهم شود.

وی در ادامه با تشریح نیازهای عمرانی استان قزوین افزود: حداقل ۱۴۰ روستای استان با جمعیت بالای ۲۰ خانوار، به قیر مورد نیاز برای آسفالت معابر نیاز دارند و بنیاد مسکن این موضوع را در برنامه حمایتی خود قرار داده است.

رییس بنیاد مسکن همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای توان عملیاتی ماشین‌آلات عمرانی کشور خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و اخذ مجوز از معاون اول رئیس‌جمهور، قرار است چند هزار دستگاه ماشین‌آلات مدرن وارد کشور شود. بخشی از این تجهیزات نیز برای تسریع اجرای طرح‌های عمرانی و هادی به استان قزوین اختصاص پیدا خواهد کرد.

خواجه‌دلویی در پایان، عملکرد اداره کل بنیاد مسکن استان قزوین را قابل تقدیر دانست و افزود: براساس گزارش‌ها، قزوین در حوزه‌هایی مانند نوسازی مسکن، صدور اسناد مالکیت، اجرای طرح‌های هادی و ارائه خدمات روستایی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و از استان‌های موفق در این عرصه به شمار می‌رود.