۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

روحانی نژاد: ۳ میلیون واحد مسکونی روستایی کشور مقاوم سازی شد

ارومیه - نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مقاوم سازی سه میلیون واحد مسکونی روستایی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد چهارشنبه شب در گفتگوی خبری با اشاره به روند مقاوم‌سازی مسکن روستایی، اظهار کرد: در کشور از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، تاکنون ۳ میلیون واحد مقاوم‌سازی شده اما در آذربایجان‌غربی این رقم ۳۷ درصد است و از میانگین ۵۷ درصدی کشور عقب‌تر هستیم.

وی با اشاره به افتتاح طرح‌های هادی و آسفالت‌ریزی در روستاها اظهار کرد: امروز بسیاری از روستاها به شرایط مطلوبی رسیده‌اند و از مشکلات گذشته رهایی یافته‌اند، اما در کنار توسعه خدمات، حفظ هویت و اصالت روستا نیز ضروری است.

حجت الاسلام روحانی نژاد افزود: بخشی از این عقب‌ماندگی ناشی از استقبال کمتر مردم از تسهیلات ۴۰۰ میلیونی است، اما با اقدامات جدید استان و پیگیری‌های استاندار، پیش‌بینی می‌کنیم که آذربایجان‌غربی تا سال ۱۴۰۵ خود را به میانگین کشور برساند.

۲.۳ میلیون واحد روستایی در کشور بازسازی شده است

رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در سوانح طبیعی گفت: بنیاد مسکن از آغاز تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آسیب‌دیده از زلزله و سیل را بازسازی یا تعمیر کرده است.

حجت الاسلام روحانی نژاد در خصوص آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله زده خوی گفت: در این منطقه ۲۵۳ واحد به صورت اساسی تعمیر و ۳۳۲۰ واحد نیز احداث شده است و بخش اندکی از واحدها به دلیل مسائل حقوقی یا تصمیم مالکان برای ساخت چندطبقه هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به اهمیت حساب ۱۰۰ امام (ره) گفت: این حساب تنها صندوقی است که امام خمینی (ره) برای کمک مردم به حل مشکل مسکن محرومان افتتاح کردند و همچنان یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌های ساخت‌وساز در کشور است.

