  1. استانها
  2. تهران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

آموزش و پرورش: ۵۳۰ هزار متر مربع زمین آماده ساخت مدارس شد

آموزش و پرورش: ۵۳۰ هزار متر مربع زمین آماده ساخت مدارس شد

ری- مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت:در هشت ماه اخیر، ۵۳۰ هزار متر مربع زمین برای ساخت مدارس اختصاص یافت و نهضت مدرسه‌سازی تحولی بزرگ در آموزش استان ایجاد کرد.

صادق محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستاوردهای بی‌نظیر این نهضت در کمتر از هشت ماه اخیر خبر داد و گفت: اتفاقات رخ داده در حوزه مدرسه‌سازی در استان تهران ستودنی است.

وی افزود: با تلاش استاندار تهران، فرمانداران و شهرداران، حدود ۵۳۰ هزار متر مربع زمین در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است. پیش از این، کمبود زمین مانع اصلی ساخت مدارس بود و حتی خیرین و انبوه‌سازان به دلیل نبود زمین از مشارکت منصرف می‌شدند، اما امروز در اکثر شهرهای استان زمین آماده ساخت مدرسه است.

محمدی تصریح کرد: خیرین و شرکت‌های بزرگ در قالب مسئولیت اجتماعی پای کار آمده و ساخت مدارس را آغاز کرده‌اند. همچنین، تکالیف قانونی انبوه‌سازان که در گذشته جدی گرفته نمی‌شد، اکنون با جدیت دنبال می‌شود و در سال آینده نتایج ملموسی در این زمینه خواهیم دید.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در خصوص ارتقای روش‌های تدریس، گفت: افزایش فضاهای آموزشی موجب کاهش تراکم کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزش خواهد شد. به عنوان مثال، مدرسه‌ای که دو نوبته بود، تک‌نوبته شده و تراکم کلاس‌ها از ۴۰ نفر به زیر ۳۰ نفر کاهش می‌یابد که این تغییر کیفیت آموزش را به طور محسوس ارتقا می‌دهد.

محمدی ادامه داد: معلمان در اجتماعات یادگیری، روش‌های تدریس خود را به اشتراک می‌گذارند و این روند ما را به اهداف تعیین شده توسط رئیس‌جمهور نزدیک می‌کند. قطعاً تغییرات در حوزه آموزش رخ خواهد داد.

وی در پایان تأکید کرد: نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان‌های استان تهران نه تنها مشکل کمبود زمین را برطرف کرده، بلکه با مشارکت خیرین، شرکت‌ها و انبوه‌سازان، زمینه‌ساز تحولی بزرگ در کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان خواهد شد.

کد خبر 6675753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها