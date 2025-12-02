آموزش و پرورش: ۵۳۰ هزار متر مربع زمین آماده ساخت مدارس شد

صادق محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستاوردهای بینظیر این نهضت در کمتر از هشت ماه اخیر خبر داد و گفت: اتفاقات رخ داده در حوزه مدرسهسازی در استان تهران ستودنی است.
وی افزود: با تلاش استاندار تهران، فرمانداران و شهرداران، حدود ۵۳۰ هزار متر مربع زمین در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است. پیش از این، کمبود زمین مانع اصلی ساخت مدارس بود و حتی خیرین و انبوهسازان به دلیل نبود زمین از مشارکت منصرف میشدند، اما امروز در اکثر شهرهای استان زمین آماده ساخت مدرسه است.
محمدی تصریح کرد: خیرین و شرکتهای بزرگ در قالب مسئولیت اجتماعی پای کار آمده و ساخت مدارس را آغاز کردهاند. همچنین، تکالیف قانونی انبوهسازان که در گذشته جدی گرفته نمیشد، اکنون با جدیت دنبال میشود و در سال آینده نتایج ملموسی در این زمینه خواهیم دید.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور در خصوص ارتقای روشهای تدریس، گفت: افزایش فضاهای آموزشی موجب کاهش تراکم کلاسها و ارتقای کیفیت آموزش خواهد شد. به عنوان مثال، مدرسهای که دو نوبته بود، تکنوبته شده و تراکم کلاسها از ۴۰ نفر به زیر ۳۰ نفر کاهش مییابد که این تغییر کیفیت آموزش را به طور محسوس ارتقا میدهد.
محمدی ادامه داد: معلمان در اجتماعات یادگیری، روشهای تدریس خود را به اشتراک میگذارند و این روند ما را به اهداف تعیین شده توسط رئیسجمهور نزدیک میکند. قطعاً تغییرات در حوزه آموزش رخ خواهد داد.
وی در پایان تأکید کرد: نهضت مدرسهسازی در شهرستانهای استان تهران نه تنها مشکل کمبود زمین را برطرف کرده، بلکه با مشارکت خیرین، شرکتها و انبوهسازان، زمینهساز تحولی بزرگ در کیفیت آموزش و تربیت دانشآموزان خواهد شد.
