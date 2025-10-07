به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری منظم جلسات نهضت مدرسه‌سازی به ابتکار استاندار تهران در روزهای شنبه، اظهار داشت: در این جلسات موانع ساخت مدارس، تأمین زمین با کاربری آموزشی و مشکلات مربوط به ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهارلو با اشاره به ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش گفت: بر اساس این ماده، انبوه‌سازان موظفند در پروژه‌های بالای ۲۰۰ واحد مسکونی، زمین با کاربری آموزشی برای احداث مدرسه اختصاص دهند. متأسفانه در بسیاری از موارد این تعهدات اجرایی نشده و با بارگذاری جمعیت، فضای آموزشی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: در سطح شهرستان‌های استان تهران، ۱۵۵ مدرسه باید توسط انبوه‌سازان احداث می‌شد که تاکنون اجرایی نشده‌اند. در شهرستان ری نیز بیش از ۵۵ رأی الزام‌آور صادر شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.



مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با اشاره به دستور اکید استاندار تهران برای تشکیل کمیته ویژه پیگیری ماده ۱۸، گفت: از ابتدای سال جاری، ساخت ۵ مدرسه توسط انبوه‌سازان آغاز شده و دو مدرسه دیگر نیز تا پایان سال کلنگ‌زنی خواهند شد.

وی همچنین از احتمال اصلاح ماده ۱۸ خبر داد و گفت: برخی انبوه‌سازان با ساخت واحدهایی کمتر از ۲۰۰، از اجرای تعهدات آموزشی شانه خالی می‌کنند. اصلاح این ماده در دستور کار قرار دارد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.

بهارلو در ادامه افزود: با توجه به کاهش تراکم دانش‌آموزی در برخی مناطق استان، مقرر شد تا پایان مهرماه نیازسنجی مجدد با محوریت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها و همکاری نوسازی مدارس انجام شود. پس از جانمایی دقیق مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت، نیازها به شهرداری‌ها اعلام خواهد شد تا نسبت به تأمین زمین و احداث مدارس اقدام شود.

وی در پایان از اهتمام ویژه دکتر معتمدیان، استاندار تهران، در پیگیری اجرای ماده ۱۸ و حمایت از نهضت مدرسه‌سازی تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که تا پایان سال، شاهد تحولات مثبت در تأمین فضاهای آموزشی در شهرستان ری و سایر مناطق استان باشیم.