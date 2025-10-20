عدالت آموزشی در عمل؛ سرانه آموزشی پیشوا ۴۵ درصد رشد کرد

خبرگزاری مهر، گروه استانها -امیرماهان محمدی یکتا: پیشوا، واقع در جنوب شرقی استان تهران، با جمعیت حدود ۹۰ هزار نفر و بیش از ۲۵ هزار دانشآموز، در سالهای اخیر شاهد تحولات چشمگیری در حوزه آموزش بوده است.
سرانههای آموزشی، که شامل فضای فیزیکی مدارس، امکانات ورزشی و پرورشی میشود، از شاخصهای کلیدی کیفیت آموزش محسوب میشوند، بر اساس گزارشهای رسمی، سرانه فضای آموزشی در این شهرستان از ۲.۲ مترمربع در ابتدای دوره مدیریت فعلی به ۳.۲ مترمربع افزایش یافته است.
این پیشرفت، نتیجه سیاستهای اخیر دولت و همکاری خیرین و نهادهای محلی است که نه تنها کمبودهای زیرساختی را جبران کرده، بلکه زمینهساز توسعه پایدار آموزشی شده است.
خوب است بدانیم، پیشوا، به عنوان یکی از شهرستانهای کمتر توسعهیافته استان تهران، تا پیش از سال ۱۴۰۳ با چالشهایی مانند کمبود کلاس درس و سرانه پایین آموزشی مواجه بود و طبق آمار اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، تعداد دانشآموزان پیشوا حدود ۲۵ هزار نفر است و این شهرستان ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که بخش عمده جمعیت آن را روستایی تشکیل میدهد.
در سال ۱۴۰۲، سرانه فضای آموزشی پیشوا پایینتر از میانگین استان (۵.۱ مترمربع) بود، اما با اجرای نهضت مدرسهسازی، این شاخص بهبود یافت، برای مثال، در دولت سیزدهم (تا ۱۴۰۳)، ۱۰۰ کلاس درس جدید به بهرهبرداری رسید و این روند در دولت چهاردهم شتاب بیشتری گرفت.
راهاندازی نهضت مدرسهسازی با دستور مستقیم رئیسجمهور
یکی از پروژههای برجسته، راهاندازی نهضت مدرسهسازی با دستور مستقیم رئیسجمهور است، این طرح، پیشوا را به عنوان محور اصلی در نظر گرفته و شامل ساخت مدارس جدید و توسعه امکانات ورزشی و پرورشی میشود، در دهه فجر ۱۴۰۳، مدرسه ۱۵ کلاسه رازی با حضور مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید که بخشی از این نهضت بود.
همچنین، پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه قلعهسین در مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و با مشارکت خیرین و دولت، قرار است تا پایان سال به پایان برسد. این مدرسه، که در روستای قلعهسین احداث میشود، ظرفیت ۳۰۰ دانشآموز را دارد و سرانه آموزشی روستایی را افزایش میدهد، فرماندار پیشوا، حمید دانش آموز، در این باره به خبرنگار مهر گفت: حمایتهای دولت چهاردهم و خیرین، سرانههای آموزشی را افزایش داده و عدالت آموزشی را تحقق بخشیده است.
این مقام محلی در پیشوا از افتتاح و کلنگزنی چند پروژه آموزشی جدید در این شهرستان خبر داد و گفت: این منطقه از نظر سرانه فضای آموزشی «در وضعیت استاندارد» قرار گرفته است.
حمید دانشآموزبا اشاره به برگزاری جلسات مستمر نهضت مدرسهسازی، جزئیات برخی از این پروژهها را اعلام کرد و افزود: یک مدرسه ۱۵ کلاسه به نام رازی در دهه فجر سال گذشته افتتاح شد، همچنین در هفته دولت همان سال، کلنگ احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای قلعه سین به زمین زده شد که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
آقای دانشآموز با اشاره به سفر معاون وزیر آموزش و پرورش به پیشوا از تصویب و تأمین اعتبار برای احداث دو مدرسه دیگر در «مهرگان» و «شهید کتی» جلیلآباد خبر داد.
تحویل ۴ هزار متر مربع زمین برای ساخت مدرسه توسط آستان حضرت جعفر ابن موسی (ع)
وی همچنین به دو پروژه آموزشی نیمهکاره در شهرک آژینه اشاره کرد و گفت: توافقی بین سازمان نوسازی مدارس و وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل آنها صورت گرفته است.
فرماندار پیشوا از تحویل چهار هزار متر زمین توسط «آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی (ع)» برای احداث مدرسه خبر داد و گفت: پیگیریهای لازم برای اخذ مجوزهای قانونی و تغییر کاربری زمین در حال انجام است.
وی با اشاره به حضور تعداد زیادی از اتباع خارجی در این شهرستان، اجرای «طرح ساماندهی» را موجب آزادسازی فضای آموزشی بیشتری در پیشوا دانست و گفت: خوشبختانه الان ما در حوزه فضای آموزشی واقعاً در شهرستان مشکل نداریم.
آقای دانشآموز در پایان تأکید کرد: تمام تلاش مسئولان محلی برای تکمیل و بهرهبرداری از این مدارس و رفع کمبودهای احتمالی سرانه آموزشی است.
علاوه بر فضای فیزیکی، سرانه ورزشی آموزشی نیز رشد قابل توجهی داشته است، گزارشها نشان میدهد که سرانه ورزشی در پیشوا ۳۰ درصد افزایش یافته و پروژههایی مانند ساخت سالنهای ورزشی در مدارس اجرا شده است، این افزایش، همزمان با هوشمندسازی کلاسها پیگیری میشود، در شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰ کلاس درس در پیشوا هوشمندسازی شد که بخشی از سیاست دولت چهاردهم برای ارتقای فناوری آموزشی است.
ارتقا رتبه سرانه آموزشی استان تهران از ۲۸ به ۲۱ کشور
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، یوسف بهارلو، نیز در همین خصوص به خبرنگار مهر اعلام کرد: این اقدامات، استان را از رتبه ۲۸ به ۲۱ در سرانه آموزشی رسانده و پیشوا از محرومیت خارج میشود.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب فضای آموزشی در پیشوا، از برنامهریزی برای ایجاد هنرستان کشاورزی و تبدیل مدارس دو شیفته به تک شیفته خبر داد.
بهارلو که با خبرنگار مهر گفتوگو میکرد، با تشریح برنامههای آتی در پیشوا، گفت: خوشبختانه چالشی که بخواهیم وضعیت را بحرانی بدانیم، در آموزش و پرورش پیشوا نداریم، اما برنامهها و نظام مسائل پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه آموزش عالی، ارتقای پردیس زینبیه پیشوا به سطح دانشکده یکی از دستاوردهای کلیدی است، گفت: این مرکز، که ۲۵۰۰ دانشجومعلم دارد، به دانشکده تبدیل شده است و این ارتقا، سرانه آموزشی عالی را افزایش داده و ظرفیت پذیرش دانشجویان را بیشتر میکند، این تغییر، ساختار آموزشی را بهبود بخشیده و نسبت استاد به دانشجو را بهتر میکند.
سرپرست آموزش و پرورش پیشوا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای خاص این شهرستان اظهار کرد: از آنجا که این شهرستان بیشتر در حوزه کشاورزی و دامپروری فعال است، یکی از مواردی که در این منطقه مغفول مانده، بحث هنرستان کشاورزی است.
حسین اردستانی گفت: در قالب نهضت ملی مدرسهسازی امیدواریم بتوانیم یک هنرستان کشاورزی تأسیس کنیم تا دانشآموزانی که به این رشته علاقمند هستند و میخواهند آینده خود را در این زمینه تضمین کنند، بتوانند از آن بهرهمند شوند.
برنامه ما این است که مدارس پیشوا را به صورت تک شیفته فعال کنیم
اردستانی گفت: به لطف تلاشهای سالیان گذشته همکاران، میانگین تراکم سرانه فضای فیزیکی آموزشی ما در وضعیت مطلوبی قرار دارد و توانستهایم این تراکم را با توجه به جمعیت آماری دانشآموزی کاهش دهیم.
وی تنها دغدغه جدی را وجود مدارس دو شیفته عنوان کرد و گفت: تنها دغدغهای که داریم، بحث تعدادی از مدارس دو شیفته است، اگر بتوانیم فضای آموزشی بیشتری داشته باشیم، برنامه ما این است که این مدارس را به صورت تک شیفته فعال کنیم.
مدیر آموزش و پرورش پیشوا در بخش دیگری از سخنانش به نقش خیرین مدرسهساز اشاره کرد و گفت: خیرین در همه موقعیتها نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند و در توسعه فضاهای آموزشی به شکل مطلوبی مشارکت کردهاند. ما دست تقدیر به سوی خیرین دراز میکنیم، دستشان را میبوسیم و به گرمی میفشاریم.
اردستانی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با حمایتهای خیرین در این حوزه نیز بتوانیم برای افزایش سرانه فیزیکی آموزشی دانشآموزی اقدام کنیم و فاصلهها را کاهش دهیم. دوست داریم در همه مدارس شرایطی فراهم کنیم که دانشآموزانمان با بهترین امکانات آموزشی، پرورشی، تربیتی و ورزشی بتوانند با خیال راحت به تحصیل ادامه دهند.
عوامل متعددی در این پیشرفت نقش داشتهاند، نخست، سیاستهای دولت چهاردهم که بر عدالت آموزشی تمرکز دارد و با تخصیص بودجه ویژه، پروژههای هفتگی برای رصد توسعه فضاهای آموزشی اجرا میشود.
پیشوا همچنان به ۲۰۰ کلاس درس جدید نیاز دارد
دوم، مشارکت خیرین محلی و ملی که در ساخت مدرسه سهم بسزایی دارند و سوم، رشد جمعیت پیشوا (از ۸۰ هزار در ۱۴۰۰ به ۹۰ هزار در ۱۴۰۴) نیاز به افزایش سرانه را ضروری کرده است.
با این حال، چالشهایی مانند کمبود بودجه استانی و فشار بر منابع وجود دارد. سرانه مدرسهسازی استان تهران از ۴.۶ به ۵.۱ رسیده، اما پیشوا همچنان نیاز به ۲۰۰ کلاس درس جدید دارد تا به میانگین کشوری (۶ مترمربع) برسد.
تأثیرات این افزایش مثبت است. بهبود سرانه آموزشی، کیفیت یادگیری را افزایش داده و نرخ ترک تحصیل را کاهش میدهد، توسعه ورزشی، سلامت جسمی دانشآموزان را تقویت کرده و هوشمندسازی، آموزش را مدرن میکند.
از منظر اجتماعی، این اقدامات مهاجرت از روستاها را کاهش داده و عدالت منطقهای را تقویت میکند، با این وجود، تحلیلگران هشدار میدهند که بدون مدیریت رشد جمعیت و حفاظت از اراضی کشاورزی (۱۲ هزار هکتار در پیشوا)، این پیشرفتها پایدار نخواهد بود و بر همین اساس فرماندار پیشوا بر تدوین نقشه راه آموزشی برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرده و میگوید: باید بدانیم کجا هستیم و به کجا میرویم.
افزایش سرانههای آموزشی در پیشوا نمادی از تعهد دولت به توسعه متوازن است. با ادامه پروژههایی مانند ساخت مدارس جدید و هوشمندسازی، پیشوا میتواند از محرومیت آموزشی خارج شود. اما نیاز به نظارت مستمر و سرمایهگذاری بیشتر وجود دارد تا این دستاوردها حفظ شوند. آینده آموزشی پیشوا، با تمرکز بر کیفیت و عدالت، روشن به نظر میرسد، اما چالشهای اقتصادی و جمعیتی همچنان تهدیدکننده هستند.
