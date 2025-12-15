جوانمرد: اقدامات مراقبتی برای سرقت کابل در اردبیل افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد ظهر دوشنبه در نشست فوقالعاده پیشگیری از سرقت سیمهای برق و تلفن در اردبیل که با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، مخابرات و اداره برق برگزار شد، اظهار کرد: برخورد قاطع با عاملان این سرقتها و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی ضروری است.
وی در این جلسه که گزارشهایی درباره وضعیت سرقت کابلهای برق و مخابرات در استان ارائه شد، افزود: افزایش سرقتهای اخیر موجب اختلالات گسترده در خدمات عمومی مانند برق و تلفن شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به مشکلات ناشی از سرقت سیمهای مسی برق و مخابرات، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش اقدامات مراقبتی تأکید کرد.
وی افزود: باید تلاش کنیم تا از تکرار این سرقتها جلوگیری شود، زیرا این اقدامات نه تنها موجب اختلال در زندگی مردم میشود بلکه نظم عمومی را نیز مختل میکند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین بر لزوم ترمیم سریع محلهای سرقتشده توسط مخابرات و اداره برق تأکید کرد و خواستار تسریع در بازسازی و اصلاح زیرساختها از سوی این ادارات شد.
در پایان جلسه، با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه، مقرر شد گشتهای نیروی انتظامی و گشتهای تلفیقی به طور مؤثر و مستمر افزایش یابند. این اقدامات به منظور نظارت بیشتر و پیشگیری از سرقتها در مناطق مختلف استان، در دستور کار قرار گرفت.
