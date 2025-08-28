مرحله بیستم طرح آرامش در شهر در اردبیل اجرا۱ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی اردبیل، سرهنگ عادل منیر افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده که به مدت ۷۲ ساعت توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی مأموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

وی بیان کرد: ۳۳۳ معتاد متجاهر، ۶۰ خرده فروش مواد مخدر و ۱۱ قاچاقچی و نگهدارنده مواد مخدردستگیرو ۱۴۸ کیلو و ۹۱۱ گرم انواع مواد مخدر، یک هزار و ۴ عدد قرص غیرمجاز و ۱۰ دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف ۶ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

وی در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است.