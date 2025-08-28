  1. استانها
  2. اردبیل
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

مرحله بیستم طرح آرامش در شهر در اردبیل اجرا۱ شد

مرحله بیستم طرح آرامش در شهر در اردبیل اجرا۱ شد

اردبیل - جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مرحله بیستم طرح آرامش در شهر با هدف افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی در اردبیل اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی اردبیل، سرهنگ عادل منیر افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده که به مدت ۷۲ ساعت توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی مأموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

وی بیان کرد: ۳۳۳ معتاد متجاهر، ۶۰ خرده فروش مواد مخدر و ۱۱ قاچاقچی و نگهدارنده مواد مخدردستگیرو ۱۴۸ کیلو و ۹۱۱ گرم انواع مواد مخدر، یک هزار و ۴ عدد قرص غیرمجاز و ۱۰ دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف ۶ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

وی در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است.

کد خبر 6573194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها