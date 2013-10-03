شورای شهر از برگزاری جشنواره تئاتر کودک در همدان استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران گردان با تأکید بر برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان اظهار داشت: شورای چهارم نخستین تجربه برگزاری این جشنواره در همدان را در دوران مدیریت شهری دارد و امید است شاهد برگزاری هر چه باشکوه تر این جشنواره در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین باشیم.
وی با بيان اينكه جشنواره تئاتر، همدان را در سطح بین الملل معرفی می کند Tاظهار داشت:علاوه بر این میهمانان جشنواره در کنار اجرای نمایش از نقاط دیدنی استان بازدید کرده و با ظرفیتهای موجود در پايتخت تاريخ و تمدان ايران زمين آشنا میشوند.
عضو شورای اسلامی شهر همدان افزود: برگزاری جشنواره تئاتر موجب ایجاد شور و نشاط در بین کودکان و نوجوانان و شهروندان همدانی خواهد شد.
رییس کمیسیون خدمات شهري ،محيط زيست و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان ادامه داد: با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ شهروندی و توجه به مسئله حمل و نقل ترافیک شهری، با اجرای نمایش های مرتبط می توان در این زمینه گام های مثبتی برداشت.
کامران گردان گفت: هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر میتوانند با تهیه نمایشنامه ای به معضلات ترافیکی پرداخته و از این هنر برای رفع معضلات شهری بهره گیرند.
گردان تبیلغات شهری از طریق اتوبوسهای سطح شهر را مفید ارزیابی کرد و اظهار داشت: کارناوالهای شادی هم با استفاده از اتوبوس میتوانند علاوه بر تبلیغ شهری، پیامآور شادی برای شهروندان و کودکان و نوجوانان باشند.
