ورود کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص به موضوع «وضعیت آبی کشور»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در جلسه کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص، وضعیت منابع آبی کشور بررسی شد، گفت: امسال با کاهش ۸۱ درصدی بارشها نسبت به دورههای بلندمدت و کاهش ۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: روند خشکسالی از دهه ۴۰ آغاز شده است و کارشناسان نسبت به این موضوع هشدارهایی داده بودند.
هاشمی در ادامه افزود: علاوه بر کاهش بارشها، با افزایش ۱۱ درصدی تبخیر در کشور روبهرو هستیم که به دلیل افزایش دما صورت گرفته است. این دو عامل، منابع آبی کشور را تحت فشار قرار داده است.
رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب ریزشهای جوی در کشور، ۱۰۷ میلیارد مترمکعب آب قابل استفاده در دسترس است و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی موجب شده که ۵ میلیارد مترمکعب بیشتر از حد مجاز از آبخوانها برداشت شود.
هاشمی همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری نوین و استفاده از پساب تأکید کرد و گفت: ما باید با اولویت بیشتری از منابع آب حفاظت کنیم و در این مسیر باید به بخشهای مختلف از جمله بستن چاههای غیرمجاز و استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی توجه کنیم.
هاشمی در پایان تصریح کرد: جلسه امروز نتایج مهمی داشت و قرار شد که در جلسه آینده، اقدامات فوری بررسی شود. همچنین، موضوعات دیگر مانند بارورسازی ابرها و گزارشهای محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نظر شما