هوش مصنوعی فرق بین فقیر و غنی را بیشتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نسبت به احتمال «واگرایی بزرگ» در حال ظهور بین ملتها از نظر عملکرد اقتصادی، مجموعه مهارتهای مردم و سیستمهای حکومتی هشدار داده است. فیلیپ شلکنز، اقتصاددان ارشد دفتر منطقهای UNDP آسیا و اقیانوسیه، در یک نشست مطبوعاتی در ژنو گفت: ما معتقدیم هوش مصنوعی، پس از سالها همگرایی در ۵۰ سال گذشته، نویدبخش دوران جدیدی از افزایش نابرابری بین کشورها است.
براساس این گزارش تجارت، فناوری و توسعه در در دهههای اخیر به بسته شدن شکاف بین کشورها کمک کرده اند و دستاوردهایی در زمینه درآمد، سلامتی و آموزشی همراه داشته اند. اکنون این دستاوردها در معرض خطر فرسایش قرار دارند.
به گفته شلکنز اگر کشورهای فقیرتر از هوش مصنوعی عقب بمانند، حتی کشورهای ثروتمندتر نیز آسیب خواهند دید.
