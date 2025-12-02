مشهد میزبان اجلاس «کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه اظهار کرد: مشهد میزبان ۱۵ هیأت پارلمانی خارجی برای برگزاری اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری است.

رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مجمع بین‌المجالس آسیایی بیان کرد: این نشست با محوریت موضوعات سیاسی فردا چهارشنبه با حضور هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۵ گروه پارلمانی دیگر در مشهد آغاز خواهد شد و روز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه نیز به کار خود پایان خواهد داد.

وی اضافه کرد: پیش از این و در پانزدهمین مجمع عمومی بین‌المجالس کشورهای آسیایی (APA) که در باکو برگزار شد، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ به عنوان رئیس کمیته سیاسی مجمع انتخاب شد، همچنین کشورمان همزمان عضو شورای اجرایی APA نیز شد.

زنگنه ادامه داد: هیأت‌های پارلمانی خارجی از عصر سه شنبه وارد مشهد خواهند شد.