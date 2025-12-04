https://mehrnews.com/x39Mbg ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳ کد خبر 6677585 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳ حضور قالیباف در مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد مشهد- محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد حضور یافت. دریافت 27 MB کد خبر 6677585 کپی شد مطالب مرتبط نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمعالمجالس آسیایی در مشهد آغاز شد قالیباف: درهای دیپلماسی همچنان باز است؛ آینده جهان در آسیا رقم می خورد معصومی فر: هیئت های پارلمانی قطر و تاجیکستان وارد مشهد شدند قالیباف: درهای دیپلماسی همچنان باز است زنگنه:اتحاد کشورهای آسیایی پیام اصلی مجالس آسیایی است مشهد میزبان اجلاس «کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی» است سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در طرقبه با حضور رئیس مجلس افتتاح شد مراسم روز دانشجو با حضور رئیس مجلس در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد لزوم برگزاری باکیفیت اجلاس مجالس آسیایی در مشهد اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمعالمجالس آسیایی در مشهد برچسبها اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی مشهد محمد باقر قالیباف
