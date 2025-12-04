  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

حضور قالیباف در مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد

حضور قالیباف در مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد

مشهد- محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد حضور یافت.

دریافت 27 MB
کد خبر 6677585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها