  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

معصومی فر: هیئت های پارلمانی قطر و تاجیکستان وارد مشهد شدند

مشهد- رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: هیئت های پارلمانی قطر و تاجیکستان برای حضور در اجلاس سیاسی مجالس آسیایی وارد مشهد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی فر گفت: دو هیئت پارلمانی از کشورهای قطر و تاجیکستان عصر سه‌شنبه برای حضور در اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) وارد مشهد شدند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور بیان کرد: سایر گروه‌های پارلمانی تا فردا صبح وارد مشهد می‌شوند تا روز چهارشنبه در آئین افتتاحیه اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) شرکت کنند.

وی افزود: مشهد میزان ۱۵ هیئت پارلمانی از کشورهای آسیایی در اجلاس است که روز پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد.

