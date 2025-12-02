معصومی فر: هیئت های پارلمانی قطر و تاجیکستان وارد مشهد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی فر گفت: دو هیئت پارلمانی از کشورهای قطر و تاجیکستان عصر سه‌شنبه برای حضور در اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) وارد مشهد شدند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور بیان کرد: سایر گروه‌های پارلمانی تا فردا صبح وارد مشهد می‌شوند تا روز چهارشنبه در آئین افتتاحیه اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) شرکت کنند.

وی افزود: مشهد میزان ۱۵ هیئت پارلمانی از کشورهای آسیایی در اجلاس است که روز پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد.