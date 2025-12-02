تیم ملی فوتبال زنان در دومین دیدار تدارکاتی هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال فوتبال زنان ایران و ازبکستان برگزار شد که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ازبکستان به پایان رسید.
تیم ملی فوتبال زنان کشورمان در اولین دیدار دوستانه برابر ازبکستان با نتیجه دو بر صفر شکست خورده بود.
تیم ملی ایران خود را برای حضور در رقابتهای جام ملتهای فوتبال زنان آسیا آماده میکند که اسفند ۱۴۰۴ به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه A با استرالیا (میزبان)، کره جنوبی و فیلیپین همگروه است.
هدایت تیم ملی کشورمان را در این مسابقات مرضیه جعفری به عهده خواهد داشت.
