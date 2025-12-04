  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

لیگ برتر فوتبال زنان؛

تمدید روزهای درخشان استقلال؛ صدر جدول لیگ یک زنان در تسخیر آبی‌ها

تیم فوتبال زنان استقلال امروز با ۵ گل شهباز فراز صفه را شکست داد و با پانزده امتیاز در صدر جدول دسته یک قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال زنان ظهر امروز (پنجشنبه ۱۳ آذر) برگزار شد و تیم استقلال موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر مقابل شهباز فراز صفه اصفهان به پیروزی برسد.

در این دیدار تینا جهانشاهی (۲)، نیلوفر عظیمی (۲) و صفورا جعفری برای استقلال گلزنی کردند.

استقلال در نیم‌فصل نخست لیگ دسته اول عملکردی درخشان داشت و با ۴ برد از ۴ مسابقه با صدرنشینی جدول به تعطیلات رفت. حالا شاگردان مریم حسن زاده در نیم‌فصل دوم نیز با این پیروزی یک گام مهم برای رسیدن به لیگ برتر برداشتند. با توجه به اینکه شبستان دیگر تیم این گروه فقط دو دیدار دیگر دارد استقلال با ۱۵ امتیاز اولین تیم راه یافته به مرحله پلی آف شد.

مسابقات لیگ دسته اول فوتبال زنان در شرایطی برگزار می‌شود که از هر گروه ۲ تیم راهی مرحله حذفی می‌شود و تیم‌های برتر گروه‌های اول و دوم به صورت ضربدری با یکدیگر پیکار خواهند داشت که در پایان بازی رفت‌وبرگشت تیم‌های برنده ضمن راهیابی به فینال لیگ یک سهمیه حضور در لیگ برتر را به‌دست می‌آورند.

