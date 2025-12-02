  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

ورود ویتکاف به مسکو برای دیدار با پوتین+فیلم

منابع روسی از ورود هیئت آمریکایی به ریاست ویتکاف برای دیدار با رئیس جمهور روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع روسی از ورود استیو ویتکاف فرستاده ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین درباره حل و فصل جنگ اوکراین خبر دادند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که پوتین و ویتکاف ساعت ۵ عصر به وقت مسکو با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

پیش از این «یوری اوشاکوف»، معاون رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفته بود که شماری از مقامات آمریکایی به همراه ویتکاف به مسکو سفر خواهند کرد.

مذاکره‌کننده ارشد رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر در گفت‌وگویی نسبت به چشم‌انداز اجرای طرح صلح اوکراین برای روابط تجاری آمریکا با اوکراین و روسیه ابراز امیدواری کرده بود.

      این جنگ روس بااکراین تمام شود بنفع همه کشورهای منطقه است امیدواریم هرچه زودتر

