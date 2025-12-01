  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

کالاس: روسیه خواهان صلح نیست؛ اوکراین به پهپاد و مهمات نیاز دارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اتخاذ موضعی ضدروسی مدعی شد: روسیه خواهان صلح در اوکراین نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با اتخاذ موضعی ضدروسی مدعی شد: باور ندارم که روس‌ها تمایل واقعی برای مذاکره صلح (با اوکراین) داشته باشند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: این هفته، هفته‌ای سرنوشت‌ساز در زمینه دیپلماسی برای حل بحران اوکراین خواهد بود. ما کمک‌های نظامی به اوکراین را افزایش داده‌ایم. پوتین ممکن است به هیچ توافق صلح بلندمدتی با اوکراین پایبند نباشد.

کایا کالاس سپس اضافه کرد: کمک‌های ما به کی یف بیش از ۱۸۷ میلیارد یورو است. روسیه باید خسارت وارده به اوکراین را با استفاده از دارایی‌های مسدود شده‌اش بپردازد. اوکراین به پهپاد و مهمات نیاز دارد. ما از اوکراین در دفاع از خود حمایت خواهیم کرد و روسیه قادر نخواهد بود بیش از ما مقاومت کند! روسیه اکنون علاقه‌ای به صلح ندارد و باید برای مذاکره تحت فشار قرار گیرد.

این در حالیست که دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) پیشتر در جمع خبرنگاران گفت: دیدار پوتین با ویتکاف برای بعد از ظهر فردا سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه نیز چندین نشست داخلی در چارچوب آماده سازی گفتگوها با آمریکا دارد.

    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یکی نیست بگوید آیا امتحان کرده آید آیا اوضاع جنگی اوکراین خریداریم آیا مهم است چقدر اوکراینی کشته میشود آیا برای سوخت زمستانی اوکراین کار کرده آید یا فقط ادامه جنگ هستین با آخرین نفر اوکراینی
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      این زن خیلی جنگ طلب هست شکر که زن هست اگر مرد بود جهان را بجنگ می‌کشید
    • IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      وحشت اروپا از هم پاشیدگی کشورهای اروپایی هر یک برای ان که با روسیه وارد جنگ نشوند میخواهند از این اتحاد منحوس ناتویی خارج شوند بماند همان المان و فرانسه دیدیم در مورد غزه چه جنایاتی که به کمک صهیون انجام دادند و میدهند از این دو کشور و انگلیس چه توقعی غیر از جنایات جنگی مردم دیدند انان در بست در چنته صهیون گرفتارند

