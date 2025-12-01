کالاس: روسیه خواهان صلح نیست؛ اوکراین به پهپاد و مهمات نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با اتخاذ موضعی ضدروسی مدعی شد: باور ندارم که روس‌ها تمایل واقعی برای مذاکره صلح (با اوکراین) داشته باشند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: این هفته، هفته‌ای سرنوشت‌ساز در زمینه دیپلماسی برای حل بحران اوکراین خواهد بود. ما کمک‌های نظامی به اوکراین را افزایش داده‌ایم. پوتین ممکن است به هیچ توافق صلح بلندمدتی با اوکراین پایبند نباشد.

کایا کالاس سپس اضافه کرد: کمک‌های ما به کی یف بیش از ۱۸۷ میلیارد یورو است. روسیه باید خسارت وارده به اوکراین را با استفاده از دارایی‌های مسدود شده‌اش بپردازد. اوکراین به پهپاد و مهمات نیاز دارد. ما از اوکراین در دفاع از خود حمایت خواهیم کرد و روسیه قادر نخواهد بود بیش از ما مقاومت کند! روسیه اکنون علاقه‌ای به صلح ندارد و باید برای مذاکره تحت فشار قرار گیرد.

این در حالیست که دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) پیشتر در جمع خبرنگاران گفت: دیدار پوتین با ویتکاف برای بعد از ظهر فردا سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه نیز چندین نشست داخلی در چارچوب آماده سازی گفتگوها با آمریکا دارد.