به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: کشورهای غربی میخواهند رقبا را کنار بزنند و امتیازات و انحصار طلبی خود که در حال از دست دادن آن هستند را حفظ کنند. ما فشار خارجی را احساس میکنیم، اما اقتصاد کشورمان با موفقیت از پس چالشها برمی آید.
رئیس جمهور روسیه سپس ادامه داد: اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان عملگرا هستند و روسیه با آنها همکاری خواهد کرد. روسیه سیاست اقتصادی مستقل خود را دارد و آن را دنبال خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین در ادامه افزود: روسیه آماده همکاری با شرکتهای خارجی است. تورم سالانه در روسیه تا پایان دسامبر به زیر ۶ درصد خواهد رسید که پایینتر از پیشبینیها است. بدهی دولت روسیه همچنان یکی از پایینترین بدهیهای جهان است. کاهش تورم در روسیه در سال جاری دستاورد بزرگی بوده است.
