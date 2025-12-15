کرملین: خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو، سنگ بنای مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: انتظار داریم آمریکا پس از گفتگو با اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها، چشم اندازی برای حل و فصل مسالمت آمیز در اوکراین ارائه دهد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: موضوع توافق بر سر سندی که اوکراین را از نظر قانونی ملزم به خودداری از پیوستن به ناتو کند، سنگ بنای مذاکرات است. پوتین پذیرای صلح و تصمیم گیری‌های جدی در مورد اوکراین است، اما نه با ترفندهایی برای ایجاد آرامش موقت.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: آمریکا برای حل و فصل اوضاع اوکراین تلاش می‌کنند.