  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

کرملین: خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو، سنگ بنای مذاکرات است

کرملین: خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو، سنگ بنای مذاکرات است

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: موضوع توافق بر سر سندی که اوکراین را از نظر قانونی ملزم به خودداری از پیوستن به ناتو کند، سنگ بنای مذاکرات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: انتظار داریم آمریکا پس از گفتگو با اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها، چشم اندازی برای حل و فصل مسالمت آمیز در اوکراین ارائه دهد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: موضوع توافق بر سر سندی که اوکراین را از نظر قانونی ملزم به خودداری از پیوستن به ناتو کند، سنگ بنای مذاکرات است. پوتین پذیرای صلح و تصمیم گیری‌های جدی در مورد اوکراین است، اما نه با ترفندهایی برای ایجاد آرامش موقت.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: آمریکا برای حل و فصل اوضاع اوکراین تلاش می‌کنند.

کد خبر 6690426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها